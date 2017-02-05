به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی نهال، نشاء و صنایع وابسته استان البرز که صبح یکشنبه در مجموعه باغ گل‌های پارک شهید چمران کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: بعد از انجام مطالعات اقلیم و بازار، دومین‌گام اساسی انتخاب محصول است.

وی بابیان اینکه مطالعات اولیه به نحو احسن انجام‌شده است، افزود: نهال سرمایه اصلی محسوب می‌شود، مدیریت در بخش‌های مختلف به انتخاب نهال مطلوب بازمی‌گردد.

هزار و ۵۰۰ نهالستان در کشور وجود دارد

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ نهالستان در کشور وجود دارد که بخشی از آن بدون مجوز اقدام به تولید نهال می‌کنند.

وی با اعلام اینکه اقدامات خوبی پیرو جلوگیری از تولید نهال غیرمجاز در سطح کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: اجازه حمل نهال غیرمجاز در خراسان جنوبی به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد.

طهماسبی با تأکید بر اینکه انجمن تولیدکنندگان نهال در کشور شکل‌گرفته شده اما در بخش تولیدکنندگان نهال تشکل درخور و شایسته‌ای وجود ندارد، گفت: در خصوص تشکیل انجمن تولیدکنندگان نشاء جلسات متعددی برگزارشده اما به نتیجه خاصی در این حوزه دست پیدا نکرده‌ایم.

۱۰۰ هزار هکتار باغ آبی در کشور ایجاد می‌شود

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد، افزود: ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از این اراضی در زمینهٔ گل و گیاه زینتی و باقی در بخش سبزی و صیفی است.

وی با تأکید بر اینکه بنا است ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور در راستای افق ۱۴۰۴ تشکیل شود، تصریح کرد: یک‌میلیون هکتار از باغات کشور به بازسازی نیاز دارد.

طهماسبی بابیان اینکه ۱۰۰ هزار هکتار باغ آبی در کشور ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: باید ۵۰۰ هزار هکتار در اراضی شیب‌دار باغات مثمر ایجاد شود.