جشنواره ملی شعر زاگرس تا ۲۵ بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره جشنواره شعر زاگرس که به صورت سراسری و در دو بخش غزل و آزاد برگزار می‌شود، روز ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه سال جاری ضمن برگزاری کارگاه‌های شعر و جلسات نقد شعر، با معرفی و شعرخوانی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

گفتنی است علاقمندان و شاعران می‌توانند تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه آثار خود را در دو بخش به دبیرخانه جشنواره جهت داوری ارسال کنند.

هر شرکت کننده می‌تواند در هر دو بخش آزاد و سپید ۳ اثر به صورت آزاد و بدون مناسبت ارسال کند. گفتنی است، این جشنواره‌ در هر بخش ۵ برگزیده خواهد داشت.

جشنواره ملی شعر زاگرس توسط انجمن شعر و ادب برگزار می شود و اداره فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد حامی این جشنواره است.

فریدون هاشمی دبیر این جشنواره سراسری با اشاره به مواردی از ویژگی های اساسی جشنواره ملی شعر زاگرس گفت: تمامی جریانهای شعری مورد احترام است و هر شعر در بستر جریان مربوطه و با لحاظ مولفه های حاکم بر آن بررسی می شود و هیچ جریان یا مکتب و نگاه و سبکی به عنوان معیار مورد نظر نیست. شعرها صرفا بر اساس قوت ادبی و اجرای فنی و تخصصی سنجیده خواهند شد. موضوع جشنواره آزاد است.

وی تاکید کرد: تاکید جشنواره ملی شعر زاگرس بر رقابت و مسابقه شعر نیست بلکه بهانه ای است برای اینکه شاعران و اهالی اندیشه و فهم در حوزه شعر این سرزمین بتوانند پیرامون وضعیت ادبی و فرهنگی ایران گرد هم بیایند.