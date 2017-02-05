اصلاح برخی قوانین موجب کاهش بازدارندگی آنها دربرابر نفوذ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی، پیش از ظهر امروز در اولین همایش ملی نظام سلطه و جریان نفوذ که در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به چارچوبها و رویکردهای نفوذ در حوزه علم و فناوری، اظهار داشت: گاهی اوقات نفوذ در چارچوب قوانین و مقررات اتفاق میافتد؛ به گونهای که وقتی قوانین کارآیی خود را از دست میدهند و یا برخی مسائل در وضعیت خلاء قانونی قرار میگیرد، نفوذ اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات در یک سال و نیم گذشته، قوانین و مقررات با عنوان زمینه سازی برای جذب سرمایه خارجی به گونهای آماده شده که متاسفانه جنبههای بازدارنده آنها کاهش یافته است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتقاد از تعریف صرفا امنیتی از موضوع نفوذ گفت: اگر منظور از نفوذ صرفا نفوذ امنیتی بود، رهبر انقلاب عامه مردم را مخاطب قرار نمیدادند و دستگاههای امنیتی را مخاطب موضوع نفوذ در نظر می گرفتند.
جلالی ادامه داد: عدهای برای شناسایی نفوذ آدرس غلط میدهند و آن را صرفا به معنی نفوذ امنیتی تعریف میکنند و تا کسی حرفی می زنند می گویند که دستگاه های امنیتی حواسشان جمع است؛ اینها یا نمیدانند یا خودشان عامل نفوذ هستند.
وی تاکید کرد: آنچه از هشدارهای رهبر انقلاب درباره نفوذ بر می آید، تغییر از درون است؛ یعنی روش درک مسائل توسط نخبگان کشور تغییر کند، مثلا جریاناتی هستند که آمریکا را راه حل مسائل میدانند و این یعنی چنین مسائلی را هضم کردهاند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به مسایلی همچون نفوذ اقتصادی، جابجایی ارزشها با ضد ارزشها و نفوذ نظامی، اظهار داشت: مهمترین هدف نفوذ، نخبگان کشور، جوانان و زنان هستند که در این میان نقش زنان بسیار مهمتر است.
جلالی با اشاره به تاثیرگذاری نفوذ در قالب علمی و فناوری اظهار داشت: امروز دیپلماسی علمی و بازدیدهای علمی که در بستر تعامل شکل میگیرد، از جمله راه های نفوذ است و در این رابطه اساتیدی که پرونده آنها عمدتا در سازمانهای جاسوسی قرار دارد، نقش آفرین هستند.
وی خاطر نشان کرد: مدیریت شبکه علمی کشور که در قالب ارتقاء ISI صورت میگیرد نیز از جمله راههای نفوذ است. چون آنها تصمیم میگیرند که کدام مقالهها در کدام حوزهها پذیرفته شود و با ارزیابی فرآیند این مقالات، به نوعی کنترل علمی را دنبال می کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: در این رابطه در حوزه وزارت علوم قبلا کارهای خوبی انجام شده اما در حوزه آموزش پزشکی هنوز نگرانیهایی وجود دارد.
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