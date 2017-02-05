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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

از ۱۶ تا ۲۱ بهمن؛

طبیعت اصفهان از دید هنرمندانه عکاس اصفهانی به تصویر کشیده شد

طبیعت اصفهان از دید هنرمندانه عکاس اصفهانی به تصویر کشیده شد

اصفهان - ۴۰ فریم عکس از طبیعت اصفهان از مجموعه آثار عباس فلاح، عکاس پیشکسوت مطبوعات استان اصفهان، امروز به مدت یک هفته در کتابخانه مرکزی شهر به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و با حضور اهالی رسانه، نمایشگاه عکس با عنوان آنسوها از ۱۶ تا ۲۱ بهمن در کتابخانه مرکزی وابسته به سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۴۰ فریم از عکس‌های طبیعت عباس فلاح، عکاس پیشکسوت مطبوعات استان اصفهان، به نمایش درآمده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح و ۱۳ تا ۱۹ تاریخ مذکور به محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

عباس فلاح عکاسی را از سال ۱۳۳۷ آغاز کرد و از سال ۱۳۶۳ به عکاسی مطبوعاتی روی آورد.

در بیوگرافی این هنرمند در این نمایشگاه آمده است: اکثر افراد او را به عنوان عکاس حوادث و حوزه جنایی می شناسند و گمان می کنند سال ها عکاسی از صحنه های تلخ و ناگوار، روحیه ای سخت و خشن را برای او به یادگار گذاشته است. شاید بسیاری از افراد حتی تصور نمی کنند که ثبت کننده همان عکس های خشن، در خلوت خود و در زمان فراغت از حوزه های خبری، عکاسی از طبیعت را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد، دوربین را به سمت زیبایی های شهر می چرخاند و چنین مناظر آرامش بخشی را در قاب می آورد؛ نمایشگاه حاضر، گواه این ادعاست.

کد مطلب 3897521

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