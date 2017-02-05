طبیعت اصفهان از دید هنرمندانه عکاس اصفهانی به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و با حضور اهالی رسانه، نمایشگاه عکس با عنوان آنسوها از ۱۶ تا ۲۱ بهمن در کتابخانه مرکزی وابسته به سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۴۰ فریم از عکس‌های طبیعت عباس فلاح، عکاس پیشکسوت مطبوعات استان اصفهان، به نمایش درآمده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح و ۱۳ تا ۱۹ تاریخ مذکور به محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

عباس فلاح عکاسی را از سال ۱۳۳۷ آغاز کرد و از سال ۱۳۶۳ به عکاسی مطبوعاتی روی آورد.

در بیوگرافی این هنرمند در این نمایشگاه آمده است: اکثر افراد او را به عنوان عکاس حوادث و حوزه جنایی می شناسند و گمان می کنند سال ها عکاسی از صحنه های تلخ و ناگوار، روحیه ای سخت و خشن را برای او به یادگار گذاشته است. شاید بسیاری از افراد حتی تصور نمی کنند که ثبت کننده همان عکس های خشن، در خلوت خود و در زمان فراغت از حوزه های خبری، عکاسی از طبیعت را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد، دوربین را به سمت زیبایی های شهر می چرخاند و چنین مناظر آرامش بخشی را در قاب می آورد؛ نمایشگاه حاضر، گواه این ادعاست.