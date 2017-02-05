اولین جشنواره کتاب سال برتر سبک زندگی اسلامی-ایرانی فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای نخستین بار اقدام به برگزاری جشنواره ملی کتاب سال برتر با محوریت سبک زندگی اسلامی-ایرانی کرده است. فراخوان این جشنواره در دو بخش موضوعات اصلی و ویژه منتشر شده است.

تولید دانش در عرصه سبک زندگی عنوان درجه اول در بخش موضوعات اصلی است. تعاریف، مفاهیم، مبانی و چارچوب‌های اصلی سبک زندگی، آثار مطالعات سبک زندگی در عرصه‌های اجتماعی، مفهوم الگوسازی در سبک زندگی و بایسته‌های آن، مدیریت‌پذیری سبک زندگی و بایسته‌های آن، شبکه‌سازی مفهومی سبک زندگی با علوم انسانی، سبک زندگی و معنای زندگی، سبک زندگی، تنوع طلبی و عاملیت فردی و همچنین شبکه‌سازی معنوی سبک زندگی با علوم اسلامی و الهیاتی سایر محورهای بخش اصلی است.

همچنین اوقات فراغت و صنایع سرگرمی عنوان درجه اول در بخش موضوعات ویژه این جشنواره است. جایگاه اوقات فراغت و صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، آسیب شناسی و بایسته‌های صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، چالش‌های صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، راهبرد و افق‌سازی در حوزه صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مدل‌های سرگرمی و صنایع در ایران اسلامی و تحلیل آن با نگرش ویژه بر الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی سایر محورهای بخش ویژه جشنواره است.

اولین جشنواره ملی کتاب سال برتر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در قالب‌ کتاب‌های دینی، کتاب‌های اخلاقی و تربیتی، کتاب‌های هنری و ادبی، کتاب‌های اجتماعی و سیاسی، پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و پایان‌نامه‌های سطح سه و چهار حوزه علمیه به مخاطبان فراخوان داده است.

پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و نویسندگان تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ فرصت دارند که آثار و مطالبشان در قالب‌های اعلامی جشنواره را به پایگاه اینترنتی www.lifestylebook.ir یا آدرس ایمیل lifestylebook.fest@gmail.com و یا به نشانی تهران-خیابان انقلاب اسلامی-بعد از تقاطع خیابان فلسطین-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارسال کنند.

اختتامیه این جشنواره ۲۰ اسفند سال جاری در سالن سعدی برج میلاد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شیخ‌الاسلام دبیر جشنواره، امیر بیات دبیر اجرایی و سید احمد سیدی مطلق دبیر هنری و مبین دودانگی به‌ عنوان مسئول اجرایی و دبیرخانه این جشنواره معرفی شده‌اند.