کارگاه های آموزشی گروه تئاتر اودین با استقبال هنرمندان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسترکلاس ۲ ساعته یوجینو باربا با حضور اعضا گروه «تئاتر اودین» و بسیاری از چهره های دانشگاهی و هنرمندان تئاتر تجربی ایران برگزار شد. محمدرضا خاکی، علی اصغر دشتی، نسیم احمد پور، فارس باقری، افسانه زمانی، باران کوثری، محمد رضایی راد، شهاب آگاهی، مهدی شفیعی، سعید اسدی، پیمان شریعتی، مهین مدنی، پوپک عظیم پور، غزل اسکندرنژاد، جواد روشن، هادی کمالی مقدم، کامبیز اسدی، فهیمه نجمی، ابراهیم پشت کوهی و بهزاد صدیقی از حاضران در این مسترکلاس بودند.

یوجینو باربا در این جلسه به سطوح مختلف تشکیلات در اجرای تئاتر و جنبه های ابتدایی علم انسان شناسی تئاتر پرداخته و تکنیک های روزانه و فوق روزانه در گروه «تئاتر اودین» را که شامل حرکت، عمل، عدم تحرک استاتیک و دینامیک، انرژی در فضا و انرژی در زمان می شود، تشریح کرد.

او به تکنیک های مونتاژ در بازی تئاتر و سطوح مختلف دراماتورژی در کارگردانی و بازی نیز پرداخته و مراحل و چگونگی دریافت کارگردان و دریافت تماشاگر از یک اثر نمایشی را توضیح داد.

این جلسه ۲ ساعته در تایم استراحت گروه و در تریای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به مدت ۲ ساعت دیگر ادامه یافت. باربا در این جلسه نیز که با استقبال گسترده ای از سوی دانشجویان و اساتید تئاتر همراه بود به پرسش های جزئی تر حاضران درباره تئاتر چند ملیتی و مطالب گفته شده در جلسه صبح پاسخ داد.