اولین جلسه شورای مدیران معاونت قرآن و عترت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مدیران معاونت قرآن و عترت امروز (یکشنبه) ١٧ بهمن ماه با موضوع بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به ریاست امیر اشراقی مشاور اجرایی معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

در این جلسه که ابوالقاسم ایرجی دبیر شورای سیاست گذاری نمایشگاه بیست و پنجم حضور داشت وی از تمهیدات و برنامه های پیش روی نمایشگاه سخن گفت و افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نمایشگاه قرآن، انتظار می رود با برنامه ریزی های مدون و انسجام هر چه بیشتر، نسبت به برگزاری هر چه باشکوه تر این دوره از نمایشگاه اقدام شود.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که جلسات شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن کریم در هفته آینده برگزار گردد.

همچنین در این جلسه، مدیران معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر یک با تشریح دیدگاه ها و نظرات خود در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه، بر لزوم افزایش سطح کیفی و محتوایی نمایشگاه آینده نسبت به دوره های قبل، تاکید کردند.

مباحثی همچون مکان، زمان و شعار بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی مدیرکل دفتر برنامه و توسعه مشارکت ها، اصغر امیرنیا مدیر کل دفتر تیلیغ و ترویج، عباس نظری راد مدیر کل ارتباطات و هماهنگی، ابوالقاسم ایرجی دبیر شورای سیاست گذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا حشمتی مسئول دبیرخانه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، محمد مهدی عزیززاده دبیر کمیسون تبلیغ و ترویج،جلالی مدیر حراست و سید مهدی جعفری مدیر روابط عمومی حضور داشتند.