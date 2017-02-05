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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

مطهری نژاد در گفتگو با مهر:

پانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری ۵ اسفند برگزار می شود

پانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری ۵ اسفند برگزار می شود

سخنگوی حزب مردم سالاری از برگزاری کنگره این حزب در پنجم اسفندماه خبر داد.

میرزابابا مطهری نژاد سخنگوی حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پانزدهمین کنگره این حزب در ۵ اسفندماه سال جاری خبر داد.

مطهری نژاد اظهار داشت: در این کنگره، اعضای شورای مرکزی و دبیرکل حزب انتخاب و مواضع سیاسی حزب به تصویب خواهد رسید.

وی با اعلام این خبر که در این کنگره از گزینه انتخاباتی حزب رونمایی می شود گفت: بر اساس مصوبه حزب مردم سالاری، حسن روحانی نامزد مورد حمایت ما در انتخابات خواهد بود اما به منظور پیش گیری از حوادث ناخواسته، باید نامزد دیگری هم اعلام حضور کند.

سخنگوی حزب مردم سالاری تصریح کرد: بر همین اساس، حزب مردم سالاری پیشنهاد خود را برای نامزد مکمل و احتیاطی عنوان می کند تا با نامزد سایر احزاب اصلاح طلب، به گزینه مشترکی دست پیدا کنیم.

کد مطلب 3897865

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