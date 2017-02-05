نخستین نشانه های حضور هخامنشیان در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، عطا حسن پور سرپرست هیأت کاوش محوطه چیا سبز لرستان با اعلام این خبر گفت :روزهای پایانی کاوش در محوطه چیا سبز در روستای چم نقد علی واقع در حوزه آبگیر سد سیمره به کشفیات جدیدی از دوره هخامنشیان منجر شد .

وی افزود :پس از مطالعه یافته های سفالی و معماری محوطه چیا سبز مشخص شد که این محوطه باستانی در سه دوره استقراری مورد استفاده جوامع بشری قرار گرفته است .شواهد نشان می دهداین محوطه در ۲ دوره معماری و یک دوره گورستان در ۲فاز مختلف فعالیت داشته است .

او سفالینه های شاخص هخامنشیان همچون ظروف بشقاب مانند ، پیاله های سفالین ، بشقاب ماهی ،ظروف منقوش دالبری و دست افزارهای سنگی را از جمله شواهد جدید به دست آمده از محوطه چیا سبز اعلام کرد .

کشف سفال های شاخص دوره اشکانیان

حسن پور با بیان اینکه در کنار سفالینه های هخامنشی چندین قطعه سفال شاخص دوره اشکانیان معروف به جلینگی از این محوطه بدست آمد تصریح کرد که :با احتساب زمان سکونت دوره اشکانیان در این محوطه روند تتور و سکونت بشر بصورت حلقه های متصل به هم از دوران هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان مشخص می شود .

این باستان شناس با اشاره به آثار معماری کشف شده در این محوطه باستانی گفت :در روزهای پایانی کاوش یک اتاقک انباری در قسمت غربی محوطه کشف شد که دو خمره بزرگ ذخیره آذوقه در آن وجود داشت و در یکی از خمره ها با گچ پوشانده شده بود خاک و محتویات درون این خمره ها به منظور آگاهی از محتویات درون آنها به آزمایشگاه فرستاده خواهد شد .

او با اشاره به کشف فضایی با ستون و پایه ستون که در جریان این کاوش کشف شده بود از کشف فضایی دیگر با ۲ستون بدون پایه ستون خبر داد که ستون ها مدور بوده و روی کف گچی بنا شده اند .

حسن پور تصریح کرد :با توجه به فاصله زیاد این ستو ن ها از دیوار ها و پیگردی فضای ارگانیک فضا احتمال می رود که این بنا بخشی از یک تالار ستون دار باشد که کاربری مسکونی، اداری یا مذهبی آن هنوز مشخص نیست.

کشف اسکلتی با بیش از ۲متر قد

این باستان شناس در ادامه با اشاره به اینکه گروه باستان شناس ، در بخش جنوبی و قسمتی از شمال محوطه کاوش به تدفین هایی برخورد در مورد ویژگی های این تدفین ها گفت :در قسمت شمالی محوطه تدفین فردی بزرگسال با قد بلند کشف شد که به شیوه دراز کش به پهلو در جهت شمال غربی جنوب شرقی خوابیده بود . پلان معماری این گور به شکل چهار چینه سنگی است که روی آن با تخته سنگ های بزرگ پوشانده شده است.

وی طول ساختار این گور را ۲مترو ۴۵سانت اعلام کرد که فرد دفن شده در آن نیز قدی بیش از ۲متر داشته است . قسمت جنوبی محوطه گورستان متعلق به نوجوانان و کودکان بوده است که در آن نیز تدفینی از یک کودک کشف شد که به همان شیوه قبلی دفن شده بود .

حسن پور یادآور شد :در کناراین تدفین ها سفالینه های ساسانی به وفور کشف شد اما تشخیص نهایی دوره این اسکلت ها را نتیجه آزمایش کربن ۱۴ نشان می دهد .

وی با بیان اینکه با این کشفیات برگ دیگری از تاریخ دوران هخامنشیان در لرستان ورق خورد گفت : طبق بررسی های انجام شده و کاوش های باستان شناسی پیش از این هیچ اثرشاخصی که بیانگر حضور هخامنشیان در لرستان باشد به دست نیامده است . لذا یافته های سفالین این کاوش با مطالعات انسان شناسی و تحلیل فضاهای معماری به دست آمده می تواند در شناسایی هر چه بیشتر دوران کم شناخته شده و تاریک هخامنشان در لرستان موثر باشد .