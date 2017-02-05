۱۴ هزار و ۳۸۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف گلستان منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری گلستان، احمد جعفری در گفتگو با اصحاب رسانه از سازش بیش از ۳۳ درصد پروندههای وارده طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری در شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن نقش شوراها در کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضای افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۸ هزار فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که تا پایان دیماه ۶۷ هزار و ۳۲۹ پرونده مختومه شده است.
جعفری تصریح کرد: با توجه به کثرت پروندههای وارده به شوراهای حل اختلاف، اعضا و دبیران باید نهایت امانتداری، دقت و سرعت را در رسیدگیها اعمال کنند تا حق هیچ شخصی در این نهاد ضایع نشود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: شهرستانهای گرگان و داشلی برون به ترتیب بیشترین و کمترین میزان وارده و مختومه را در مدتزمان ذکرشده به خود اختصاص دادند.
رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان در پایان، اشاعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش مراجعه به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و فصلی بهصورت کدخدا منشی، جلوگیری از اطاله دادرسی و ... را ازجمله مزایای شوراهای حل اختلاف برشمرد.
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