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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۱

سقوط بهمن و شدت سرما جان ۷۳ نفر را در افغانستان گرفت

سقوط بهمن و شدت سرما جان ۷۳ نفر را در افغانستان گرفت

رسانه های خارجی از کشته شدن ۷۳ نفر بر اثر سقوط بهمن و شدت سرما در افغانستان خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  رادیو «وطندار»، مسئولان اداره مبارزه با بلایای طبیعی افغانستان اعلام کردند: در نتیجه بارش برف و شدت سرما در ۴۸ ساعت گذشته، دستکم ۷۳ نفر کشته و دهها خانه در چندین ولایت تخریب شده است.

از این تعداد، ۵۰ نفر در نتیجه سقوط بهمن در ولایت «نورستان» جان‌ خود را از دست داده اند.

«حافظ عبدالقیوم» سرپرست ولایت نورستان با تأیید این خبر گفت که این رویداد در شهر های «برگ‌متال» و «مندول» رخ داده است.

«محمداسلم سیاس» معاون اداره مبارزه با بلایای طبیعی افغانستان نیز اعلام کرد: در حال حاضر تلاش‌ها برای نجات حادثه دیدگان ناشی از سقوط بهمن و باز شدن راهها آغاز شده است.

بیش از ۲۰۰ خودروی مسافربری که در طوفان شب گذشته، در ولایت غزنی گرفتار شده بودند، شب را در هوای سرد گذرانده و سوخت آنها نیز به اتمام رسیده است.

«امین‌ الله امرخیل» فرمانده پلیس غزنی نیز گفت: حدود چهار هزار مسافری که در مسیر جاده کابل- قندهار در برف گرفتار شده بودند، توسط نیروهای امنیتی نجات یافتند.

کد مطلب 3898270
علی کاووسی نژاد

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