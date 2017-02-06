۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

استاندار خوزستان:

سمن ها فاصله بین دولت و ملت را پر می کنند

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: همیشه فاصله بین مردم و دولت ها وجود دارد ولی سمن ها ( سازمان های مردم نهاد) با فعالیت مناسب می توانند این فاصله را پر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه خانه سمن های خوزستان اظهار کرد: خوشحال و خوشبختم از اینکه خداوند توفیق افتتاح خانه سازمان های مردم نهاد را به ما داد و قطعا بارقه امید و خیری برای این سازمان ها خواهد بود.

وی افزود: هرچه بیشتر برای این سازمان ها مردم نهاد وقت گذاشته و به آنها توجه کنیم و مسائل اولیه آنها را تامین کنیم قطعا در توسعه استان موفق تر خواهیم شد چون صدای مردم برای دولت و حکومت هستند و رابطه صادقی بین مردم، جامعه، دولت و حکومت خواهند بود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: همیشه این فاصله بین مردم و دولت ها وجود دارد که باید به نوعی آن را پر کرد. دولتمردان در پیچ و خم کارهای اداری می مانند و مردم نیز مطالبات دیگری دارند که برای احقاق این مطالبات یک رابط باید داشته باشند.

شریعتی بیان کرد: تاسیس سازمان های مردم نهاد باعث شده که کشور و جوامع به نوعی پایه گذاری شود تا حد واسطی برای رعایت ملاحظات سیستم های دولتی باشد.

وی عنوان کرد: هرچه ارتباط محکم تر باشد، قطعا کارشناسانه تر است و از نظرات مردم برای مدیریت کشور بیشتر استفاده می شود. هر کدام از نظرات و انتقادات سازمان های مردم نهاد باعث خوشحالی من و چراغ راهی برای مدیریت استان است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: هر وقت که ما را به باد انتقاد بگیرند آن روز خوشحال تر هستم و به هیچ کدام جوابیه نمی دهم تا فضای گفتگو و نقد در استان بیشتر توسعه پیدا کند. قطعا جرات نقد داشتن در این استان نفع بهتری را در پی دارد و باعث رشد و توسعه نیز می شود.

وی در پایان خطاب به اعضای سازمان های مردم نهاد توصیه کرد: سعی کنید اکنون که دیگر محل هم دارید، از آن برای انجام کارهای کارشناسی، عمیق و مطالعات به منظور ارائه اظهارنظرهای کارشناسانه تر استفاده کنید.

