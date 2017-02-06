سمن ها فاصله بین دولت و ملت را پر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه خانه سمن های خوزستان اظهار کرد: خوشحال و خوشبختم از اینکه خداوند توفیق افتتاح خانه سازمان های مردم نهاد را به ما داد و قطعا بارقه امید و خیری برای این سازمان ها خواهد بود.

وی افزود: هرچه بیشتر برای این سازمان ها مردم نهاد وقت گذاشته و به آنها توجه کنیم و مسائل اولیه آنها را تامین کنیم قطعا در توسعه استان موفق تر خواهیم شد چون صدای مردم برای دولت و حکومت هستند و رابطه صادقی بین مردم، جامعه، دولت و حکومت خواهند بود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: همیشه این فاصله بین مردم و دولت ها وجود دارد که باید به نوعی آن را پر کرد. دولتمردان در پیچ و خم کارهای اداری می مانند و مردم نیز مطالبات دیگری دارند که برای احقاق این مطالبات یک رابط باید داشته باشند.

شریعتی بیان کرد: تاسیس سازمان های مردم نهاد باعث شده که کشور و جوامع به نوعی پایه گذاری شود تا حد واسطی برای رعایت ملاحظات سیستم های دولتی باشد.

وی عنوان کرد: هرچه ارتباط محکم تر باشد، قطعا کارشناسانه تر است و از نظرات مردم برای مدیریت کشور بیشتر استفاده می شود. هر کدام از نظرات و انتقادات سازمان های مردم نهاد باعث خوشحالی من و چراغ راهی برای مدیریت استان است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: هر وقت که ما را به باد انتقاد بگیرند آن روز خوشحال تر هستم و به هیچ کدام جوابیه نمی دهم تا فضای گفتگو و نقد در استان بیشتر توسعه پیدا کند. قطعا جرات نقد داشتن در این استان نفع بهتری را در پی دارد و باعث رشد و توسعه نیز می شود.

وی در پایان خطاب به اعضای سازمان های مردم نهاد توصیه کرد: سعی کنید اکنون که دیگر محل هم دارید، از آن برای انجام کارهای کارشناسی، عمیق و مطالعات به منظور ارائه اظهارنظرهای کارشناسانه تر استفاده کنید.