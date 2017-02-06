نتانیاهو: کشورهای مسئول همانند آمریکا ایران را تحریم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی اِن اِن»، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز در دیدار با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس با این ادعا که ایران به دنبال نابودی این رژیم است، خواستار اعمال تحریم های بیشتر بر ایران شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه از «کشورهای مسئول» خواست تا به دنباله روی از آمریکا ایران را تحت تحریم قرار دهند.

وی با تکرار ادعاهای موهوم گذشته خود مدعی شد: ایران «به دنبال تسخیر خاورمیانه است و اروپا، غرب و جهان را تهدید می کند!

لازم به ذکر است، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته و پیش از این سفر گفته بود که تصمیم دارد در دیدار با «ترزا می» نخست وزیر و «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس درباره لزوم اتخاذ مواضع مشترک علیه آنچه وی اقدامات متخاصمانه ایران توصیف کرد، به رایزنی بپردازد.

وی ادعا کرد اسرائیل، آمریکا و انگلیس جبهه متحدی را به منظور رویاروئی با آنچه که وی تجاوزگری ایران خواند، شکل می‌دهند.

این در حالیست که نتانیاهو قرار است در سفر ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن ماه) خود به واشنگتن با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا نیز دیدار کند.