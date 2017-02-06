۱۱ میلیون نفر در حاشیه کشور زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر دوشنبه در افتتاح متمرکز پروژه های بهداشتی و درمانی گلستان در دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار کرد: ایران ۳۸ سال پر حادثه را پشت سرگذاشته و به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ایران در دانش و مهارت رتبه نخست علمی منطقه و رتبه ۱۶ جهان را با وجود تمام بداخلاقی ها از جمله جنگ و تحریم کسب کرده است.

وی با بیان اینکه بیشتر عقب ماندگی ها ناشی از غفلت است، ادامه داد: صادقانه اعتراف می کنم ما می توانستیم و می توانیم بهتر از این باشیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امروزه به جای فکر کردن به مباحث کشوری به خودمان فکر می کنیم، تصریح کرد: اگر خودخواهی، گروه گرایی و منفعت طلبی ها را کنار بگذاریم می توانیم بخش بر زمین مانده را در کشور محقق کنیم.

وی به مهم ترین وظایف حکومت اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار امنیت، ارتقاء دانش و خدمات از وظایف ذاتی حکومت است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در حوزه خدمات انتظار بیشتری از دولت بود، اضافه کرد: اگر این انتطارات محقق می شد هم اکنون شاهد این میزان حاشیه نشینی در کشور نبودیم.

وی با بیان اینکه در کشور مهاجرت افسارگسیخته داشتیم و جنگ و خشکسالی باعث شده ۱۱ میلیون حاشیه نشین داشته باشیم، اضافه کرد: اگر در حوزه رفاه اجتماعی بهتر کار کرده بودیم شاهد آسیب های اجتماعی که حاشیه نشینی جزئی از ان است، نبودیم.

رتبه ۱۲۰ ایران در حوزه سلامت

وزیر بهداشت با بیان اینکه از نظر توحه به سلامت ۱۲۰ کشور جلوتر از ایران هستند، گفت: هزینه های ایران با متوسط کشورهای حول و حوش ما فاصله دارد و همه این عقب ماندگی ها ناشی از کم توجهی است.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: بعضی از اقتصادیون تحول در حوزه سلامت را بر ممی تابند چرا که توسعه را در ریل، جاده، صنعت، پالایشگاه و کارخانه می بینند.

به گفته وزیر بهداشت مطالبات بیمه ای و معوقات همکاران سلامت ناشی از همین نگاه هاست در حالی که سلامت در کنار امنیت نی توامد محور توسعه باشد.

وزیر بهداشت ادامه داد: سلامت در توسعه اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و حتی امنیت هم می تواند متاثر از حوزه سلامت باشد.

وی با بیان اینکه در سنجش انجام شده از سوی وزارت کشور، مردم بیشترین رضایتمندی را از بهداشت و سپس امنیت کشور داشته اند، تصریح کرد: این رضایتمندی مردم حاصل تلاش مجموعه بهداشت و درمان کشور در بیمه شدن افراد، توجه به حاشیه نشینی، خانه های بهداشت، مراکز جامع سلامت و همچنین توزیع متخصصین و پروژه های زیربنایی در این بخش باشد.