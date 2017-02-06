سالانه ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل به سمت بازار کار می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری شامگاه امروز در مراسم افتتاح یک کارخانه روغن کشی در بندر امام خمینی اظهار کرد: تلاش جدی مردم و مسئولان برای این است که ایران از هر نظر به یک کشور مهم و تاثیرگذار تبدیل شود هر چند در بسیاری از بخش ها جایگاهی خوب به رغم مخالفت ها و سنگ اندازی ها دارد.

وی افزود: همین روزهای گذشته بود که مجامع بین المللی اعلام کردند ایران هجدهمین اقتصاد دنیا است. همچنین اعلام کردند که کشور ما هفتمین قدرت نظامی دنیا است و از نظر دانش فناوری نانو تکنولوژی رتبه ۶ و از نظر علم رتبه ۱۶ را دارد. ایران در هر زمینه ای جایگاه مناسبی دارد هرچند که اعتقاد داریم رتبه های ما باید بیشتر از این باشد که به همت ملت بزرگ ایران با تدابیر اندیشیده شده و برنامه ریزی های صحیح در راستای توسعه کشور و همیاری بخش خصوصی این کشور به رشد و توسعه خوب و با سرعت می رسد.

جهانگیری تصریح کرد: مطمئنا در مقطع فعلی با مشکلاتی مواجه هستیم و باید کارهای جدی انجام شود. در سال های گذشته تعداد افراد جویای کار محدود بودند ولی در دو سال اخیر بیش از یک میلیون نفر متقاضی کار به بازار مراجعه کرده است. معاون اول رئیس جمهور گفت: موج فارغ التحصیلان دانشگاهی که سالانه حدود ۹۰۰ نفر هستند به سمت بازاریان برای کار می آیند. به نظر می رسد وضعیت درآمد مردم در این سالها افت پیدا کرده ولی باید کارهای لازم را در زمینه بهبود معیشت آنها انجام دهیم

جهانگیری بیان کرد: آب امروز به یکی از محدودیت های توسعه ایران تبدیل شده و بخش وسیعی از کشور بر اثر خشکسالی های متعدد با کمبود جدی منابع آب تبدیل شده و آب به یکی از منابع محدودکننده تبدیل شده که به مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و شرب نیاز داریم.

وی افزود: محیط زیست به یکی از مسائل اصلی محدودکننده تبدیل شده و مردم اذیت می شوند و باید برنامه ریزی جدی تری داشته باشیم. در سالهای اخیر ریزگردها به ویژه در خوزستان مردم را اذیت می کند و دولت باید با جدیت بیشتری به کانون های ریزگرد توجه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه گذاری ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال شامگاه امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مقامات در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.

با راه اندازی کامل این پروژه مجموعا ۹۵۶ فرصت شغلی مستقیم و سه هزار و ۵۰۰ شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.