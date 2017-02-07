لغزش در صدر جدول ممنوع/ حرکت عجیب سه تیم به سمت سقوط و جهش مس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال لیگ دسته اول که با نظم خاصی پیش می رود، بیست و سومین هفته خود را هم با انجام ۹ بازی پشت سر گذاشت. بازی هایی که باعث شد فاصله امتیازات در کورس صدرنشینی کمتر از قبل شده و رقابت فشرده ای بین هفت - هشت تیم ایجاد شود. البته در این رقابت فشرده کماکان ملوان بندرانزلی موفق به حفظ صدر جدول شده و استقلال اهواز هم همچنان در قعر جدول به سر می برد.

* خونه به خونه و مس رفسنجان

در هفته بیست و سوم تیم خونه به خونه که رفته رفته امیدهایش برای صعود به لیگ برتر به نا امیدی بدل می شود، هفتمین شکست این فصلش را هم متحمل شد تا برای اولین بار هم به نیمه دوم جدول سقوط کند و رتبه اش در جدول دو رقمی شود. ضمن اینکه همزمان با این سقوط نماینده بابل، مس رفسنجان نهمین پیروزی خود را به دست آورد تا برای اولین بار در طول این فصل به نیمه اول جدول صعود کرده و رتبه اش تک رقمی شود.

با توجه به فاصله ۸ و ۹ امتیازی این دو تیم با صدر جدول و ۱۱ هفته فرصتی که تا پایان فصل باقیست، هیچ یک از این دو تیم برای رسیدن به لیگ برتر همه امید خود را از دست نداده اند.

* رقابت فشرده بین ۵ تیم اول

ملوانی ها در این هفته چهارمین شکست فصل شان را متحمل شدند تا همچنان ۴۱ امتیازی باقی بمانند. این شکست هم مانع از ادامه صدرنشینی این تیم نشد. البته باعث شد تا فاصله امتیاز نماینده انزلی با تیم های تعقیب کننده بسیار کم شود. حالا بین تیم اول که ملوان باشد و تیم پنجم که گل گهر سیرجان باشد، تنها ۲ امتیاز فاصله وجود دارد که این موضوع باعث می شود هر یک از پنج تیم ملوان، سپیدرود، پارس جم، مس کرمان و گل گهر این موقعیت را داشته باشند که هفته آینده خود را به صدر جدول برسانند.

* مس چراغ خاموش مدعی شد

بهترین جهش را در نیم فصل دوم مس کرمان داشت. این تیم که با ثبت ۱۱ نتیجه مساوی در نیم فصل اول از این حیث رکوردی برای خود دست و پا کرده بود، در نیم فصل دوم ۷ بار به میدان رفته که حاصل آن ۶ پیروزی و یک مساوی بود تا این تیم که در نیم فصل اول در رده های انتهایی جدول به سر می برد، با بیشترین جهش حالا در رده چهارم و از آن مهمتر در دو امتیازی (بخوانید یک قدمی) صدر جدول قرار گرفته تا کارشناسان شانس این تیم را برای لیگ برتری شدن زیاد تصور کنند.

* خطر بیخ گوش مسجد سلیمان، خیبر و یزد

فجر سپاسی در این هفته یک پیروزی خارج از خانه به دست آورد تا هرچند همچنان در رده ماقبل پایانی جدول قرار داشته باشد، اما با رساندن جمع امتیازاتش به عدد ۱۷ حالا به فرار از انتهای جدول امیدوار باشد. با امیدوار شدن شیرازی برای بقا در لیگ یک، خطر سقوط بیخ گوش تیم های نفت مسجد سلیمان، خیبر خرم آباد و به خصوص فولاد یزد می چرخد. یزدی ها تنها یک امتیاز از شیرازی ها بیشتر دارند و خطر بیشتری آنها را برای قرار گرفتن در بین سه تیم احساس می کنند. خرم آبادی ها با ۲۰ و مسجد سلیمانی ها هم با ۲۱ امتیاز بابت هفته های آینده احساس نگرانی می کنند.

* پیروزی بعد از ۹ هفته

راه آهن بعد از ۹ هفته ناکامی سرانجام موفق شد یک پیروزی خانگی به دست آورد تا شرایطش در میانه جدول قدری سر و سامان پیدا کند. آخرین پیروزی تیم راه آهن به پیروزی ۳ بر صفر این تیم مقابل نفت مسجد سلیمان در هفته چهاردهم باز می گردد. این تیم بعد از آن پیروزی چند سرمربی عوض کرد اما هیچگاه طعم پیروزی را نچشید. لوکوموتیورانان بعد از ۹ هفته موفق شدند یکبار دیگر با پیروزی کار خود را خاتمه دهند.