مهمترین هدف «جبهه مردمی» رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی است

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به برگزاری نشست های مختلف از سوی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با اقشار و گروه های مختلف در کشور گفت: جبهه مردمی با هدف جذب نیروهای انقلابی در سراسر کشور از بین گروه های مختلف از جمله زنان، پزشکان، روحانیون، جوانان و حتی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس اعلام موجودیت کرده است.

وی افزود: موسسین این جبهه از زمان آغاز به کار آن اعلام کردن که هدف «جبهه مردمی» گستردگی و فراگیری آن در سراسر کشور است از این رو جلسات اقشار مختلف در هفته های اخیر به طور مرتب و بدون وقفه درحال برگزاری است.

این حامی «جبهه مردمی» با بیان اینکه ممکن است در این جلسات تمام نیروهای انقلابی در سراسر کشور امکان حضور را پیدا نکنند گفت: کسانی که فرصت پیدا می کنند در این جلسات شرکت کرده و از اهداف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مطلع شوند می توانند در حرفه خود و گروهی که در آن فعال هستند با برنامه ریزی و انتقال دیدگاه های جبهه موجب جذب نیروهای انقلابی در سراسر کشور شوند.

موسوی لارگانی افزود: هدف جبهه مردمی این نیست که به طور مقطعی و تنها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اعلام موجودیت کرده و فعال باشد بلکه اهداف کلان به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردم که طی سالهای اخیر به طور مکرر مورد اشاره رهبری بوده در دستور کار این جبهه قرار دارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس خاطرنشان کرد: مهمترین هدف جبهه مردمی پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی و محقق شدن اقتصاد مقاومتی است.

موسوی لارگانی تصریح کرد: به نظر می رسد ابتکار «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در برگزاری نشست ویژه اقشار مختلف می تواند زمینه ساز جذب نیروهای انقلابی در سراسر کشور باشد.