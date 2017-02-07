شادگان برعکس گذشته به شهری مهاجرفرست تبدیل شده است

مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شادگان در سال‌های گذشته به دلیل موقعیت مناسب کشاورزی و دامپروری، شهر مهاجر پذیری بوده ولی اکنون به دلیل خشک شدن رودخانه‌هایش به شهری مهاجرفرست تبدیل شده که ساکنانش در حال مهاجرت معکوس به سایر شهرها هستند.

ناصری نژاد با انتقاد از عدم تامین حق‌آبه تالاب شادگان افزود: تنها منبع آب کشاورزی و تالاب شادگان، رودخانه جراحی است که متاسفانه این رودخانه در حال خشک شدن است.

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: چهار نهر بحره، مالح، مارد و سلمانه که حق آبه تالاب را از کارون تامین می‌کردند اکنون به طور کلی خشک شده‌اند و با این رویه باید در انتظار خشکیدن تالاب مهم و بین‌المللی شادگان نیز باشیم.

ناصری نژاد گفت: شادگان با دارا بودن حدود چهار میلیون اصله نخل، روزگاری از صادر کننده‌های عمده خرما در کشور به شمار می‌رفت اما اینک با قطع آب، تعداد نخیلات این شهر به شدت کاهش یافته و جایگاه گذشته شادگان در تولید محصول استراتژیک خرما تنزل یافته است.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: یکی از مهمترین علل بیکاری جوانان این شهرستان، بی آبی و راکد ماندن فعالیت‌های کشاورزی است؛ بنابراین به شکل جدی از وزیر نیرو خواستار اتخاذ راهکاری عملی و سریع برای خروج از این وضع نابسامان هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، با مهاجرت اهالی شادگان به شهرستان‌های اطراف، ضمن کم شدن جمعیت شادگان باید شاهد افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای همسایه باشیم که این نه به مصلحت شادگان و نه هیچ یک از شهرهای همسایه‌ ما به دلیل بروز مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی نیست.