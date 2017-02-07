محمدرضا شفاه تهیه‌کننده فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان با اعتراض به نامزدهای اعلام شده از سوی داوران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: ماجرای بی مهری به فیلم «بیست و یک روز بعد» از روز اعلام برنامه نمایش فیلم مشخص شد. کسانی که پیش از شروع جشنواره نسخه ای از فیلم را دیده بودند و مورد توجه آنها قرار گرفته بود بعد از دیدن جدول فیلم با من تماس می گرفتند که چرا چنین برنامه نمایشی را برای فیلم در نظر گرفته اند. در واقع همه می دانند اکران یک فیلم در ساعت ۱۸ آن هم در روز آخر جشنواره فیلم فجر به این معنا است که کسی این فیلم را نمی بیند و رسانه ها نیز به دلیل دیده نشدن فیلم، چیزی درباره آن نمی نویسند.

وی ادامه داد: زمانی که رسانه ها در مورد یک فیلم چیزی ننویسند، یعنی آن فیلم ناخودآگاه از بخش مسابقه خارج شده است. معتقدم در این دوره از جشنواره سه فیلم وجود داشت، گروهی که در بخش مسابقه سینمای ایران پذیرفته شده بود، گروهی که در بخش غیر رقابتی حضور داشته اند و «بیست و یک روز بعد» که در بخش مسابقه پذیرفته شد اما عملا در بخش غیررقابتی قرار گفت.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: در کلام به ما گفتند که «بیست و یک روز بعد» در بخش مسابقه حضور دارد، اما در عمل نشان دادند که دوست نداشتند این فیلم به بخش مسابقه راه پیدا کند. معتقدم یک تلاش کاملا تعمدانه وجود داشت تا این فیلم در جشنواره دیده نشود. طی این روزها بارها تصمیم گرفتم تا در مورد این اتفاق ها صحبت کنم، اما برخی از دوستان از من خواستند تا برای حفظ حرمت جشنواره سکوت کنم اما امروز فکر می کنم اگر سکوت کنم، این سکوت معانی غلط دیگری به همراه خواهد داشت.

شفاه گفت: شب گذشته با اعلام اسامی نامزدها به این نتیجه رسیدم که ماجرای برنامه ریزی شده و از قبل فکر شده به دیده نشدن این فیلم، کاملا درست پیش می رود. جالب است بگویم که شب گذشته دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، همراه با ساره بیات در یکی از سینماها حضور داشتیم که به من گفت همین الان از طریق پیامک به من گفته اند که نامزد بازیگری شده ام و باید در مراسم کاندیداها حضور داشته باشم اما جالب این است که بعد از انتشار لیست اسامی نامزدها، نام این هنرمند از لیست حذف شده بود.

وی بیان کرد: گاهی شک می کنم که داوران این دوره از جشنواره فیلم فجر آیا واقعا فیلم «بیست و یک روز بعد» را دیده اند؟ و اگر این فیلم دیده شده است چطور در هیچکدام از بخش های هنری نامزد نشده باشد. آنچه که برای من واضح است این است که بدون قصد و غرض این همه اتفاق بد برای یک فیلم رخ نمی دهد.

تهیه کننده فیلم «بیست و یک روز بعد» گفت: در میان اتفاق های بدی که برای این فیلم رخ داده است، تنها یک اتفاق خوب رخ داده و آن این است که «بیست و یک روز زبعد» بدون استفاده از دوپینگ های رسانه ای، در سینماهای مردمی اکران شد و توانست در لیست فیلم های مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. به گونه ای که شنیده ام این فیلم تا صبح امروز در صدر آرای مردمی و در رقابت تنگاتنگ با دیگر فیلم های خوب مانند «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان بوده است.

وی بیان کرد: زمانی که مردم تا این اندازه از این فیلم در جشنواره استقبال کرده اند، نشان می دهد که یک پارادوکس بزرگ میان مردم و نظر داوران وجود دارد. در همین راستا من از همه مردم دعوت می کنم که از امروز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه تا ۲۱ بهمن به دیدن فیلم «بیست و یک روز بعد» بنشینند و رای و قضاوت داوران را قضاوت کنند.

شفاه در پایان گفت: از مردم می خواهم بعد از دیدن این فیلم نظرات خود را در مورد داوری داوران در فضای مجازی بیان کنند؛ اینکه چگونه فیلمی که در بخش آرای مردمی توانسته است در صدر قرار گیرد، نتوانسته است نظر داوران این جشنواره را جلب کند.

با اعلام آرای داوران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر محمدرضا نجفی امامی در بخش بهترین جلوه‌های بصری برای «بیست و یک روز بعد» نامزد شده است.