پایان رأفت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر تراکتورسازی که با پیروزی سه بر صفر شاگردان برانکو همراه بود، گفت: پرسپولیس از اول فصل شروع خوبی داشت و از لحاظ فنی کیفیت این تیم قابل قبول بود. درست است که تراکتور از نظر روحی و روانی کمی مشکل داشت اما پرسپولیس بازی خوبی را انجام داد و توانست این بازی حساس را با پیروزی پشت سر بگذراند.

وی افزود: عملکرد پرسپولیس باعث شده تا هواداران زیادی برای دیدن بازی‌های این تیم به ورزشگاه بروند. این تیم، من را یاد پرسپولیس زمان خودمان می‌اندازد که چند هفته قبل از پایان فصل قهرمانی را مسجل می‌کنیم.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در رابطه با دربی باید بگویم که استقلال امسال فراز و نشیب‌های زیادی داشته است اما در دو، سه هفته اخیر در لیگ واقعاً این تیم خوب ظاهر شده و ۹ گل به حریفان زده است.

رأفت گفت: پرسپولیس واقعاً امسال خوب است و تیم‌ها در گلزنی به این تیم به مشکل می‌خورند و این مسئله باعث شده تا رکورد خوبی به جای بگذارد. من فکر می‌کنم که پرسپولیس با نتیجه دو بر صفر دربی را ببرد.

وی در پایان در خصوص غیبت کامیابی‌نیا خاطرنشان کرد: کمال بازیکن تأثیرگذاری است اما غیبت او قطعاً به چشم نخواهد آمد، چرا که پرسپولیس بازیکنان خوب زیادی دارد.