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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۱

با حضور مسئولان؛

محور بردخون - شهنیاء به بهره برداری رسید

محور بردخون - شهنیاء به بهره برداری رسید

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان، محور بردخون - شهنیاء به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر عصر سه‌شنبه در این آیین اظهار داشت: احداث محور بردخون شهنیاء یکی از مطالبات و خواسته‌های مردم بود که از دو سال گذشته در برنامه شهرداری بردخون قرار گرفت و با حمایت و پیگیری شورای اسلامی و مسئولان شهرستان و استان به انجام رسید.

حمزه اعتماد افزود: با وجود ترافیک شدید در این محور و حوادث و تلفات جاده‌ای ضرورت داشت بار ترافیکی مسیر بردخون شهنیاء کاهش یابد که با مکاتبات و پیگیری‌های زیاد، فعالیت‌ها نتیجه داد و آرزوی دیرینه مردم این دیار به بار نشست.

وی با بیان اینکه در برخی از نقاط اتوبان دیّر بوشهر پیشرفت به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، گفت: ۵۰۰ میلیون ریال برای ادامه کار این اتوبان اختصاص یافته است که امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از اتوبان دیّرب وشهر باشیم.

شهردار بردخون نیز با تقدیر از حمایت و همکاری نمایندگان خبرگان و مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه شهرستان، فرماندار، استاندار، شورای اسلامی و مسئولان بخش و شهرستان، گفت: محور بردخون شهنیاء به طول پنج کیلومتر و اعتبار ۳۵ میلیارد ریال در مدت دو سال احداث و به مرحله اجرایی رسیده است.

ابوالقاسم درویشی افزود: ۱۲ میلیارد ریال از مطالبات این محور پرداخت شده و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز تا پایان سال ۹۵ پرداخت می شود.

وی از صبر و همراهی مردم و حمایت مسئولان تقدیر کرد و بر اجرای طرح ها و پروژه ها در زمان مشخص شده تأکید کرد.

کد مطلب 3900682

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