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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

فراهانی: ظرفیت‌های شهرستان ساوه در رویداد «ایران جان» معرفی می‌شود

فراهانی: ظرفیت‌های شهرستان ساوه در رویداد «ایران جان» معرفی می‌شود

ساوه- قائم‌مقام صداوسیمای استان مرکزی گفت: ظرفیت‌های شهرستان ساوه در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری در رویداد «ایران جان» معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ماستری فراهانی بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه «ایران جان» در شهرستان ساوه اظهار کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و شهرستان‌ها در سطح ملی است و باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی برای تحقق این هدف استفاده کرد.

وی افزود: معرفی مفاخر و چهره‌های شاخص، ظرفیت‌های گردشگری از جمله مسجد جامع ساوه و انار، محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، تولیدات خانگی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از محورهای این برنامه است.

قائم‌مقام صداوسیمای استان مرکزی بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، هنرمندان و مردم تأکید کرد و گفت: برنامه «ایران جان» باید در طول یک هفته با برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و ظرفیت‌های ساوه از طریق شبکه‌های سراسری و فضای مجازی معرفی شود.

ماستری فراهانی همچنین خواستار معرفی چهره‌های شاخص این شهرستان در حوزه‌های مختلف و مشارکت گسترده مردم در پویش «مرکزی، قلب ایران» شد و هدف نهایی این رویداد را معرفی ظرفیت‌های ساوه و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

کد مطلب 6968833

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