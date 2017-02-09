عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام موضوع واریز نشدن بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حساب خزانه در سال ۹۴ و توجیهات دولتی ها در این زمینه، اظهار داشت: منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها ناشی از تفاوت میان نرخ حامل های انرژی بوده است؛ اگر کسی اهل حساب و کتاب باشد، با یک حساب سرانگشتی میفهمد که ۷۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در سال گذشته بوده و قیمت بنزین نیز قبل از هدفمندی یارانه ها ۸۰ تومان بوده و بعد از آن یکبار ۴۰۰ تومان شده و در نهایت الان هزار تومان شده است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر چند مرتبه قیمت آب و برق و گاز هم گران شده است؛ قرار بوده است که مابه التفاوت این قیمت ها به عنوان منابع هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شود. مابه التفاوت این قیمت ها نیز در مجموع در حال حاضر بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها داریم؛ در برخی جاها دولت یکسری معافیت ها در نظر گرفته که آنها را در اعداد درآمدی نمی آورد، مثلاً برق گران شده اما سوختی که با قیمت بسیار ناچیز به نیروگاهها داده می شود، ثبت نمی شود که اگر اینها را ثبت کنیم، معلوم می شود که مابه التفاوت اینها چقدر است.

وی اظهارداشت: نمی توان قیمت تمام شده کالاها وخدمات مشمول هدفمندی را مدام بالا برد تا این مسئله القاء شود که هدفمندی درآمدی برای دولت ندارد؛ واقعیت موجود این است که هدفمندی در حال حاضر بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به شرطی که بقیه جاها هم بهینه سازی شود.

مصری گفت: ما در قانون برنامه ششم تمام منابع هزینه ای و درآمدی یارانه ها را تحت عنوان یک جدول آورده ایم؛ بر این اساس حتی اگر سوختی هم به نیروگاه ها داده می شود باید به قیمت دقیق مشخص شده و جزء هزینه ها منظور کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت پاسخگویی دولت و مشخص بودن منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: با ساز و کاری که در برنامه ششم توسعه برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده، تمام این درآمدها و هزینه ها بطور دقیق معلوم خواهد بود.