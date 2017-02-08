حرم حضرت معصومه(س) سیاه پوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، صحن‌های حرم کریمه اهل بیت(ع) در روزهای پایانی ایام الله دهه فجر سیاه پوش شد.

بر اساس این گزارش، روزهای پایانی ایام الله دهه فجر، با آغاز فاطمیه اول و شهادت حضرت زهرا(س)، مصادف است و مردم قم در کنار برگزاری جشن‌های دهه فجر و گرامیداشت نام و خاطره شهدای انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و معمار کببیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، خود را برای برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه اول آماده می‌کنند.

تلاقی جشن انقلاب و بیعت ملت با امام امت، با شروع فاطمیه اول برای مردم قم یادآور جانفشانی‌های شهدای عزیز انقلاب است با تأسی از بانوی دو عالم، برای اثبات دین اسلام، ولایت و امامت و مبارزه با طاغوت جان خود را فدا کردند و نگذاشتند لشکریان شیطان با نقشه‌های شوم خود دین اسلام به فراموشی بسپارند.

شهر مقدس قم خاستگاه انقلاب بوده و اولین جرقه‌های انقلاب نیز از این شهر زده شده است و حالا با گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، هموراه مردم ایران و به خصوص مردم قم شکرگزار این نعمت الهی هستند و در ایام الله دهه فجر با برگزاری جشن‌ها و مراسم ویژه یاد و خاطره انقلاب را گرامی می‌دارند.

امسال نیز از ۱۲ بهمن ماه همزمان با سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران اسلامی و خروج شیطان صفتان از ایران، برنامه‌های ویژه‌ای در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، برگزار و یاد و نام و خاطره شهدای انقلاب گرامی داشته شد و حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی ایام الله دهه فجر، حرم کریمه اهل بیت(ع) سیاه پوش شهادت حضرت زهرا(س) شده است.