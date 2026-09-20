به گزارش خبرنگار مهر، طرح «کوله‌کتاب» با هدف تسهیل دسترسی اهالی روستاهای فاقد کتابخانه به منابع مطالعاتی و گسترش فرهنگ کتابخوانی، از سوی کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب در روستاهای خیرک و دهرود علیا از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان اجرا شد.

مسئول کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح «کوله‌کتاب» در روستاهای فاقد کتابخانه اظهار کرد: این طرح با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم مناطق فاقد کتابخانه به منابع مطالعاتی اجرا می‌شود.

وی افزود: در نخستین برنامه، کوله‌کتاب به روستای دهرود علیا، از روستاهای فاقد کتابخانه بخش ارم، سفر کرد و مجموعه‌ای از کتاب‌های متنوع برای گروه‌های سنی مختلف در اختیار اهالی این روستا قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در این روستا افزود: قصه‌گویی، بازی‌های کتاب‌محور، معرفی کتاب و تشریح نحوه عضویت در کتابخانه از جمله برنامه‌های اجراشده در این سفر بود که با همکاری مهناز افراسیابی، از فعالان فرهنگی روستا، در پارک دهرود و با حضور کودکان، نوجوانان و دیگر علاقه‌مندان برگزار شد.

دارنگ افزود: در ادامه اجرای این طرح، همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و شهریار، کوله‌کتابِ این کتابخانه به روستای گردشگری خیرک رفت و نزدیک به ۱۰۰ عنوان کتاب در رده‌های سنی مختلف در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

مسئول کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب ادامه داد: این برنامه با هماهنگی دهیاری روستای خیرک و در خانه گردشگری این روستا، با حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان علاقه‌مند به کتاب و با همراهی جمعی از همیاران کتابخانه شهید لاجوردی برگزار شد. در این برنامه، ضمن معرفی زندگی و آثار شهریار و خوانش اشعاری از این شاعر نامدار، شیوه عضویت در کتابخانه و بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌ای نیز برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.

دارنگ با بیان اینکه کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب تلاش دارد خدمات فرهنگی خود را به خارج از محدوده جغرافیایی کتابخانه نیز گسترش دهد، گفت: اجرای برنامه‌هایی مانند کوله‌کتاب فرصتی برای ارتباط مستقیم کتابداران با مردم روستاهای فاقد کتابخانه و شناسایی نیازهای مطالعاتی آنان فراهم می‌کند.

طرح «کوله‌کتاب» از برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای دسترسی مردم مناطق فاقد کتابخانه به کتاب و منابع مطالعاتی است.

در این طرح، کتابداران با حمل مجموعه‌ای از کتاب‌های متناسب با گروه‌های سنی مختلف به روستاها و مناطق فاقد کتابخانه، ضمن امانت منابع به اهالی، برنامه‌های فرهنگی و ترویجی متناسب با مخاطبان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، برگزار می‌کنند.