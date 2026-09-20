مهلت ۷۲ ساعته دادگستری برای ساماندهی محل انباشت زباله در لاریجان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب انباشت و تفکیک غیربهداشتی و غیراصولی زباله در یکی از مناطق بخش لاریجان، رئیس حوزه قضایی این بخش با حضور میدانی در محل، وضعیت موجود را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، دستورات لازم برای رفع مشکلات و ساماندهی محل صادر شد.

با توجه به شرایط موجود و ضرورت اقدام فوری، دستگاه‌های متولی مکلف شدند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف محل اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

دستگاه قضایی مازندران اعلام کرده است موضوع را تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف کامل وضعیت موجود پیگیری خواهد کرد و دستگاه‌های مسئول نیز موظفند در مهلت تعیین‌شده نسبت به اجرای دستورات و رفع مشکلات اقدام کنند.