پزشکیان: معیشت مردم از مهمترین دغدغه های دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی «ظرفیتسازی و همافزایی ظرفیتهای ملی برای خنثیسازی راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور» با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، جمعی از فعالان سیاسی، مدیران اجرایی و مسئولان حوزههای دینی و فرهنگی برگزار شد.
در این نشست، محسن رضایی، حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، دکتر مهرداد بذرپاش، دکتر صادق محصولی و حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره مهمترین مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور، بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای ملی، تقویت انسجام اجتماعی و بهرهگیری از توانمندیهای خارج از ساختار دولت و نیروهای مسلح برای مواجهه مؤثر با ابعاد مختلف جنگ ترکیبی تأکید کردند.
رئیسجمهور نیز پس از استماع دیدگاهها و گزارشهای ارائهشده، ضمن تشریح عملکرد و اقدامات دولت در دوره جنگ و شرایط دشوار کنونی، بر الزامات حفظ وحدت و انسجام داخلی، ارتقای تابآوری ملی و فعالسازی ظرفیتهای عمومی و مردمی برای خنثیسازی راهبردهای دشمن تأکید کرد.
دکتر پزشکیان در ابتدای سخنان خود با مروری بر شرایط کشور در دوران جنگ، برنامههای دشمن برای وارد کردن آسیب به کشور و اقدامات دولت برای استمرار خدمترسانی به مردم اظهار داشت: آنچه در شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است، تداوم فعالیتهای اجرایی و جلوگیری از توقف روند توسعه کشور است.
رئیسجمهور با اشاره به استمرار اجرای پروژههای کلان ملی در شرایط تهاجمات دشمن گفت: در حساسترین شرایط، روند اجرای پروژههای بزرگ کشور متوقف نشد. کاهش پنج درصدی مصرف برق، افزایش مستمر تولید برق با پیگیریهای روزانه و توقف روند افزایشی مصرف بنزین، آن هم بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم، از جمله اقداماتی است که در شرایط موجود با برنامهریزی و مدیریت مستمر دولت صورت گرفت است.
پزشکیان همچنین به تلاش دولت برای مدیریت آثار فشارهای اقتصادی و تحریمها اشاره کرد و افزود: دیپلماسی فعال کشور، پیگیری پروژههای کریدوری و باز نگه داشتن مسیرهای ارتباطی برای استمرار واردات و صادرات، تأمین و جبران کمبودهای دارویی و برنامهریزی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع با وجود ناترازیهای موجود در حوزه انرژی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار داشته و دستاوردهای مهمی در این بخشها رقم خورده است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مشارکت همه جریانها و ظرفیتهای کشور در حل مسایل اظهار داشت: ارائه پیشنهاد و انتقاد درباره عملکرد دولت در تئوری ساده است، اما در میدان عمل، بهویژه در شرایط خطیر کنونی، با پیچیدگیهای فراوانی همراه است. دعوت از همه برای مشارکت در حل مسایل کشور، یک باور و رویکرد جدی در دولت است و صرفاً به ارائه پیشنهاد و راهکار محدود نمیشود؛ بلکه مشارکت باید به مرحله عمل، اجرا و پاسخگویی منتهی شود.
پزشکیان افزود: امروز دولت با وجود بدهیها و مشکلات بهجامانده از گذشته، محدودیتهای موجود در صادرات نفت و هزینههای ناشی از جنگ، ضمن پرداخت تعهدات و مدیریت هزینهها، روند توسعه کشور را نیز متوقف نکرده است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه معیشت مردم یکی از مهمترین دغدغههای دولت است، گفت: رفع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم از اولویتهای جدی دولت است و قابل قبول نیست که ما مسئول باشیم و در کشور فردی با مشکل معیشتی مواجه باشد.
پزشکیان با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی و دینی مسئولان در قبال معیشت مردم افزود: در حال برگزاری جلسات مستمر برای تأمین منافع مردم و تقویت حمایتهای معیشتی، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، هستیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: یقین داریم با مشارکت، همدلی، همافزایی و حفظ وحدت و انسجام داخلی، قادر خواهیم بود بر مشکلات کشور غلبه کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، گزارشی از میزان خسارات واردشده در جنگ اخیر به کشور در بخشهای مختلف، اقدامات دولت برای جبران خسارات، نحوه اداره کشور در شرایط جنگ و مهمترین اقدامات و دستاوردهای دولت ارائه کرد.
محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در سخنانی با تأکید بر ضرورت ظرفیتسازی گسترده و افزایش همافزایی ملی، بر بسیج همه ظرفیتهای کشور و افزودن این ظرفیتها به توان اجرایی دولت و نیروهای مسلح تأکید کرد.
وی همچنین با مرور برنامهها و اقدامات دشمن در حوزههای نظامی، سیاسی و اقتصادی برای وارد کردن آسیب به کشور، بر ضرورت تجمیع ظرفیتهای ملی و حفظ وحدت و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عبور کشور از چالشهای پیشرو تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، با تقدیر از عملکرد دولت در شرایط جنگ، افزایش تابآوری و شکلگیری سطح مطلوبی از انسجام عمومی را از دستاوردهای این دوره دانست و بر ضرورت صیانت و تقویت وحدت داخلی تأکید کرد.
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین خواستار ساماندهی بیشتر تجمعات مردمی و جلوگیری از رفتارهایی شد که میتواند به وحدت جامعه آسیب بزند.
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری، نیز با تأکید بر حمایت از دولت اظهار داشت که موفقیت دولت به نفع نظام است و تضعیف آن به کشور آسیب میزند.
وی بر برگزاری جلسات کارشناسی میان دولت و نیروهای تخصصی، توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد سازوکار مناسب برایپذیرش پیشنهادهای کارشناسی تأکید کرد. محصولی همچنین تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی را از مسایل مهم اقتصادی کشور دانست.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، ضمن تقدیر از عملکرد دولت در دوره جنگ، بر ضرورت ارزیابی مدیران و اصلاحات مدیریتی تأکید کرد و پیشنهاد استفاده از ظرفیت وزرا و مدیران دولتهای گذشته را برای انتقال تجربه و کمک به حل مسایل کشور مطرح کرد.
وی همچنین انسجام داخلی را یک ضرورت حکمرانی دانست و بر بهبود ارتباط دولت با جامعه و کاهش فاصله میان عملکرد واقعی دولت و ادراک عمومی تأکید کرد.
بذرپاش همچنین اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه، توجه همزمان به رشد اقتصادی و معیشت مردم، تقویت بخش مسکن و مدیریت متمرکز پروژههای کریدوری و طرح ایرانراه را ضروری دانست.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز با تقدیر از عملکرد دولت در دوره جنگ، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مسکن و اجارهبها تأکید کرد.
وی همچنین فعالسازی ظرفیتهای منابع طبیعی، استفاده از توان بخش خصوصی در شبکه ریلی، توسعه تولید انرژی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از اولویتهای مهم کشور برشمرد.
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