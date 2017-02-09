مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن استان خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد دهه فجر خوزستان با صدور اطلاعیه ای مشخصات راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را در سراسر استان اعلام کرد.

مسیرها و زمان انجام راهپیمایی به همراه سخنرانان به شرح زیر اعلام شده است:

۱- اهواز : امانیه، میدان مولوی، پل شهید علم الهدی،خیابان سلمان فارسی ، چهارراه آبادان، مصلی مهدیه امام خمینی(ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران: سردار سرلشگر پاسدار دکتر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا.

۲- کارون: پارکینگ کوت عبدالله، آرامستان کوت عبدالله، میدان غدیر ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام قاسم خضیراوی امام جمعه شهرستان .

۳- لالی: از میدان حضرت صاحب الزمان(عج) به سمت بوستان شهدای ۲۱ دی ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: سرهنگ محسن خدری مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه خوزستان.

۴- ایذه: از میدان امام علی(ع) به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: آیت الله عباس کعبی نسب نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری.

۵- هویزه: از میدان امام رضا(ع) به سمت میدان قمر بنی هاشم(ع) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام شیخ ناصر نیسی امام جمعه شهرستان.

۶-شادگان: پارک شقایق (شهدای گمنام)، خیابان شهید باهنر، خیابان امام خمینی(ره)، میدان امام خمینی(ره) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید مجید شرفی امام جمعه شهرستان.

۷-آبادان: از خیابان یکم احمد آباد(جنب کتابخانه ثامن الائمه(ع))به سمت مصلی ثامن الائمه(ع) ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: اسماعیل جلیلی نماینده سابق مسجدسلیمان در محلس و مستشار فعلی دیوان محاسبات.

۸- آغاجاری: یادمان شهدای گمنام، خیابان امام خمینی(ره)، مسجد جامع ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید میثم موسوی امام جمعه شهرستان.

۹-حمیدیه: ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان امام خمینی(ره)، میدان قدس ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام شیخ قاسم هاشمی امام جمعه شهرستان.

۱۰- رامشیر: خیابان ۲۲ بهمن، خیابان جمهوری اسلامی،خیابان طالقانی، خیابان ولی عصر(عج)، مصلی امام خمینی(ره) ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران حجت الاسلام معرف امام جمعه شهرستان رامشیر.

۱۱- هندیجان: خیابان سلمان فارسی، خیابان آیت الله خامنه ای، مسجد ولی‌عصر(عج)، مصلی نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: آقای اردشیر روغنی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان.

۱۲- سوسنگرد: از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام علی شمیل پور امام جمعه شهرستان.

۱۳- اندیمشک: میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، بلوار راه آهن، مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام خدامی امام جمعه شهرستان.

۱۴- شوش دانیال(ع): از میدان بسیج به سمت مصلی نماز جمعه شهرستان ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران:آقای دکتر سید راضی نوری نماینده شوش دانیال(ع) در مجلس شورای اسلامی.

۱۵- باغملک: میدان امام خمینی(ره)، خیابان آیت الله خامنه ای، خیابان شهرداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم.

۱۶- بندر ماهشهر: از مقابل مسجد شهدا (میدان امام) به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه بندر ماهشهر.

۱۷- شوشتر: از میدان ۱۷ شهریور به سمت میعادگاه وحدت مسجد جامع ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سلیمانی امام جمعه شهرستان شوشتر.

۱۸- گتوند: گلزار شهدا، خیابان استقلال، مصلی امام خمینی(ره) ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران آقای دکتر محمدحسن قدیری ابیانه مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام .

۱۹- امیدیه: از گلزار شهدا به سمت مسجد جامع قدس ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام علیزاده امام جمعه شهرستان.

۲۰- رامهرمز: از میدان آزادی به سمت میدان سلمان فارسی ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت شهرستان اهواز.

۲۱- مسجدسلیمان: سه راه همافران، میدان بانک ملی، سه راه مخابرات، مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح- سخنران: حجت الاسلام امینی امام جمعه شهرستان.

۲۲- دزفول: خیابان امام خمینی(ره)، حرم مطهر سبزقبا(ع)، مصلی نماز جمعه شهرستان ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران: حضرت آیت الله فرحانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری.

۲۳-خرمشهر: از چهارراه شهید مطهری به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح - سخنران: آقای دکتر حیاتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان.

۲۴-بهبهان: میدان شهید مراحل، میدان شهید جوانمردی، میدان بانک ملی، میدان بسیج، مسجد بردی ساعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران: حجت الاسلام ناصری امام جمعه شهرستان.

۲۵- هفتگل: چهارراه برق، پارک هفتم تیر، میدان بسیج، میدان اصلی شهر ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: ؟

۲۶- ملاثانی: سپاه ناحیه امام حسن مجتبی(ع)، بلوار، جنب بانک ملی ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: آقای دکتر حیدر کاظمی فرماندار شهرستان باوی.

۲۷- قلعه خواجه: از پارک لاله به سمت تپه شهدای گمنام ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران:حجت الاسلام موسوی امام جمعه شهرستان اندیکا.

۲۸-بندر امام خمینی(ره): خیابان امام خمینی(ره)، خیابان آیت الله سعیدی، خیابان شیخ فضل الله نوری، خیابان ۲۲ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران حجت الاسلام محمد تابش امام جمعه بخش.

۲۹- شیبان: ابتدای خیابان یکم شهر ، مزار شهدای گمنام، مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران حجت الاسلام شیخ قاضی نواصر امام جمعه شهر شیبان.

۳۰- چمران ماهشهر: چهارراه امام(ره)، خیابان شورا، خیابان یاس دو، بلوار سعادت، مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید منتصر هاشمی امام جمعه شهر چمران.

۳۱- آبژدان: از فلکه آبژدان به سمت دبیرستان حضرت زینب(س) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام کیانی مسئول فرهنگی سد شهید عباسپور.

۳۲- چلو: از مقابل بخشداری زاووت به سمت دبیرستان شبانه روزی زاگرس ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام موچگانی رییس حوزه علمیه امام رضا(ع) شهرستان اندیکا.

۳۳- شهر بیدروبه: از مسجد صاحب الزمان(عج) به سمت مدرسه فاطمه الزهرا(س) ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام حسینی منش امام جمعه الوارگرمسیری.

۳۴- شهر حسینیه: از مقابل بخشداری مرکزی به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام حسینی منش امام جمعه الوار گرمسیری.

۳۵- شهر چم گلک: مسجد صاحب الزمان(عج)، بلوار امام خمینی(ره)، مسجد صاحب الزمان(عج) ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام هاشمی امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) شهر.

۳۶- شهر آزادی: میدان امام حسین(ع)، بلوار امام خمینی(ره) ، مقبره شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سواری امام جماعت مسجد امام حسن(ع) شهر.

۳۷- زیدون: از مسجد امام خمینی(ره) شهر سردشت زیدون به سمت امامزاه اباذر(ع) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: آقای محمد آقاجری مدیرکل بازرسی استان خوزستان.

۳۸- صیدون: از میدان امامزاده عبدالله(ع) به سمت پاسگاه انتظامی و بالعکس ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام محمدزاده رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه خوزستان.

۳۹- قلعه تل: از مقابل کتابخانه شهید صدوقی به سمت خیابان ۲۲بهمن ساعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران: آقای کردی رئس اداره آموزش و پرورش شهرستان باغملک.

۴۰- چم خلف عیسی: حسینیه شهر زهره، خیابان امام خمینی(ره)، میدان امام علی(ع)، خیابان شهید شیرودی، خیابان شهید چمران، مسجد فاطمه الزهرا(س) شهر زهره ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلامبنائیان مدرس حوزه و دانشگاه از شهرستان ماهشهر.

۴۱- چوئبده: از مدرسه راهنمایی دخترانه شهدای چوئبده به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰صبح – سخنران: حجت الاسلام حمید سیلاوی امام جمعه شهر.

۴۲- شهرک طالقانی ماهشهر: از ایستگاه تاکسی ها به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام هاشمی امام جمعه شهرک.

۴۳-تشان: مرکز بهداشت و درمان مشهد تشان، خیابان شهیدان شجاعی، میدان امام حسین(ع)، بلوار شهدا، میدان جهاد ساعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران: حجت الاسلام علی طواف استاد حوزه و امام جمعه موقت شهرستان بهبهان.

۴۴- شرافت شوشتر: از مسجد سمندی به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران : حجت الاسلام وفایی امام جماعت مسجد جامع.

۴۵- گوریه شوشتر: از مقابل بخشداری به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام منصوری امام جمعه بخش شعیبیه شوشتر.

۴۶- میان آب شوشتر: از مقابل بخشداری به سمت مدرسه امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام حمیدی نسب مسئول دفتر نمایندگی و.لیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شوشتر.

۴۷- صالح شهر گتوند: مسجد جامع، خیابان بسیج، کندرو شهید چمران، میدان امام خمینی(ره)، مسجد جامع ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام حمزه محمدیان امام جماعت مسجد جامع.

۴۸- شراگه: از مدرسه ولایت فقیه به سمت مزار شهدای گمنام منطقه ام الصخر ساعت ۹:۰۰صبح – سخنران:

۴۹- ترکالکی : مسجد جامع، خیابان توحید، مسجد ابوالفضل(ع)، خیابان امام خمینی(ره) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران آقای دکتر محمدحسن قدیری ابیانه مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام .

۵۰- جایزان: مسجد ابوالفضل(ع)، چهارراه ولایت، خیابان امام(ره)، مسجد آیت الله بهبهانی(ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح- سخنران: حجت الاسلام غلامحسین محمدی فخر امام جمعه بخش.

۵۱- میداوود: حوزه بسیج ، بانک تجارت، اورژانس جاده ای مرکز شهر ساعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران: حجت الاسلام شیخ صالح باغ شیرین امام جمعه موقت شهرستان باغملک.

۵۲- صفی آباد: مزار شهدای گمنام، بلوار بهشتی(ره)، بلوار امام خمینی(ره)، گلزار شهداس اعت ۱۰:۰۰ صبح - سخنران:

۵۳- ویس: از مسجد جامع به سمت حوزه مقاومت بسیج ساعت ۹:۰۰ صبح- سخنران: حجت الاسلام سعدی مسئول آموزش دادگستری خوزستان.

۵۴- شهر امام: مقر گردان بسیج شهید کرمعلی خسروآبادی(پایگاه امام خمینی سابق)، میدان شهدا، بلوار ۲۲ بهمن، خیابان باهنر، مسجد اما حسن مجتبی(ع) ساعت ۱۲:۰۰ ظهر - سخنران: حجت الاسلام فیض الاسلام امام جمعه شهر.

۵۵- جولکی: از مدرسه مرحوم میرکریم تقوی به سمت بخشداری ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید سجاد جلویان روحانی مستقر در بخش.

۵۶- مینوشهر: از میدان بسیج به سمت میدان مقاومت ساعت ۱۰:۳۰ صبح – سخنران : آقای مهندس عارف لویمی بخشدار میتنو.

۵۷- دهدز: از بخشداری به سمت مسجد امام حسین(ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام سید مراد حسینی امام جمعه بخش .

۵۸- سوسن: از مقابل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) به سمت بخشداری ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: آقای مهرزاد شریفی بخشدار.

۵۹- دهملا بزرگ : از خیابان امام خمینی(ره) به سمت امامزاده عبدالله(ع) ساعت ۹:۳۰ صبح- سخنران: حجت الاسلام سجادمنش مدرس حوزه و امام جماعت مسجد دهملابزرگ.

۶۰- دهستان پیان: از حوزه مقاومت شهید مطهری به سمت دبیرستان شبانه روزی فرزانگان ساعت ۹:۳۰ صبح.

۶۱- دهستان مرغا: از روستای پرسیا به سمت دبستان سلام جازستان ساعت ۹:۳۰ صبح.

۶۲- عنبر: حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)،یادمان شهدای گمنام، امامزاده سبزپوش ساعت ۱۰:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام اگمیوری امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع).

۶۳- رفیع: از میدان شهرداری به سمت مسجد جامع شهر رفیع ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران:

۶۴- ابوالفارس: از حوزه مقاومت بسیج به سمت بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام عسکرزاده مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رامهرمز.

۶۵- رودزرد: از حوزه مقاومت شهید دستغیب به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام نگهبانیان روحانی مستقر در بخش.

۶۶- سلطان آباد: از امامزاده عبدالله(ع) به سمت میدان شهدا ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: آقای مهندس براتی بخشدار سلطان آباد.

۶۷- رغیوه: از خیابان شهید غلامی(مقابل بخشداری) به سمت مسجد امام جعفر صادق(ع) ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران:؟

۶۸- بستان: از پارک طریق القدس به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران:؟

۶۹- سردشت دزفول: از مقابل شهرداری به سمت مسجد امام خمینی(ره) ساعت ۱۱:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام مصطفی نصیری امام جمعه بخش.

۷۰- کوت سید نعیم: از مسجد صاحب الزمان(عج) به سمت کتابخانه ساعت ۸:۳۰ صبح.

۷۱- ابوحمیظه: از مسجد النبی(ص) به سمت مزار شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

۷۲- روستای شریعتی: از مسجد سید الشهدا(ع) به سمت انتهای بلوار حضرت امام خمینی(ره) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۷۳- سماله: از میدان وحدت به سمت میدان بسیج ساعت ۹:۳۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام جمال رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گتوند.

۷۴- جنت مکان: از امامزاده شاه ابوالحسن(ع) به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۰۰ صبح – سخنران: حجت الاسلام محمدعلی پاپی زاده شاه آبادی امام جمعه شهرستان گتوند.