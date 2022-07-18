به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کمیل موسوی، معاون فرهنگی شهرستان‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: برای جشن بزرگ غدیر امسال چندین برنامه ویژه در شهرستان‌های استان تدارک دیده شده که برخی از آن برای نخستین بار به اجرا گذاشته خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه برنامه جشن غدیر امسال به صورت یکپارچه در تمامی شهرستان‌های استان به اجرا گذاشته می‌شود افزود: خیابان غدیر یا خیابان شادی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امسال خواهد بود؛ به این شکل که در همه شهرستان‌های استان حداقل یک خیابان به عنوان خیابان غدیر مشخص شده که در آن چهارپایه خوانی در مدح امیرالمومنین (ع)، فضیلت خوانی غدیر و نقالی غدیر اجرا می‌شود.

وی افزود: برپایی ایستگاه صلواتی، ایستگاه کودکان، غرفه‌های مشاوره و چندین پویش دیگر از جمله برنامه‌های ویژه در خیابان شادی خواهد بود.

معاون فرهنگی شهرستان‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین اظهار کرد: برنامه دیگری که در ایام دهه امامت و ولایت امسال اجرا شده و همچنان ادامه دارد «دسته پویش‌ها» است که با نام به عشق مولا اجرا می‌شود که شامل اطعام به عشق علی (ع)، احرارعلی (آزادسازی زندانیان به عشق علی)، پرداخت حساب دفتری نیازمندان، پرداخت کمک هزینه به مستأجران برای پرداخت اجاره خانه به عشق مولاعلی (ع) و پخش ۱۷۰۰ بسته لوازم التحریر در سه شهرستان قرچک، ورامین و پیشوا است.

موسوی به دیگر برنامه ویژه غدیر اشاره کرد و گفت: در ایام غدیر امسال ظرف‌های غذا توسط هیئات مذهبی در بین همسایگان هیئات توزیع می‌شود و مردم با طبخ غذا به تعداد دلخواه آن را در بین دیگر همسایه‌ها و رهگذران توزیع می‌کنند.

مسیر خیابان غدیر شهرستان‌ها

شهر قدس

از میدان قدس تا میدان مصلی

پیشوا

از مسجد امام خمینی تا حرم امامزاده جعفربن موسی الکاظم

ورامین

۱_ از میدان مادر تا مسجد جامع تاریخی

۲_ از میدان امام خمینی تا مسجد جامع تاریخی

ملارد

سرآسیاب خیابان امام خمینی

شهرری

۱- میدان نمازوشهدای گمنام

۲- ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم

۳- دولت آبادبلوارقدس

۴- خیابان فداییان امامزاده بی بی زبیده

۵- خیابان غیوری چشمه علی

شمیرانات

میدان تجریش تا چهارراه پسیان

فیروزکوه

خیابان ۴۵ متری تا میدان امام علی علیه السلام

اسلامشهر

خیابان اصلی (جاده ساوه) رو بروی خیابان باغ فیض

بهارستان

بلوار اصلی ابتدای اسماعیل آباد تا میدان رجایی

قرچک

میدان امام خمینی تا مصلی نماز جمعه

پردیس

نورالشهدا تا میدان امام خمینی رحمه الله

پاکدشت

بلوار امام خمینی رحمة الله علیه

رباط کریم

از مسجد علی اکبر فرهنگیان تا حرم شهدای گمنام

شهریار

از مسجد امام علی تا مزار شهدای گمنام

دماوند

خیابان شورا شهرک امامیه