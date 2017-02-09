دعوت «ولایتی» برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، متن بیانیه علی اکبر ولایتی رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد آمده است:

جشن سی و هشتمین دهه فجر انقلاب اسلامی در حالی گرامی داشته می شود که ۳۸ سال همراهی و پایمردی مردم بزرگ و شریف ایران اسلامی در همه عرصه ها و صحنه ها را شاهد بوده ایم، مردمی که قدر داشته های خود را از استقلال، عزت، آزادی و حکومت مردم سالاری دینی می دانند و با اقتدار، در مقابل همه زیاده خواهی ها مقاومت نموده و پای انقلاب بزرگ خود ایستاده اند و از آن محافظت کرده اند.

انقلاب اسلامی و تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دوره معاصر با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) تاسیس و الهام بخش حرکت ها و نهضت های فکری جهان و تاثیر گذار بر همه معادلات بین المللی گردید و به استعمار و استکبار در کشوری که کاملا وابسته به قدرت های بزرگ بوده و تمام تصمیمات در خارج از مرزها اخذ می گردید پایان داد و این مرز و بوم متمدن و تاریخ ساز را به مستقل ترین کشور جهان مبدل کرد و امروز نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، همان مسیر روشن با اقتدار ادامه یافته و روز به روز بر این جایگاه متعالی با حمایت و همراهی مردم سرافراز ایران افزوده شده است.

یوم الله ۲۲ بهمن یادآور ایامی است که در هندسه قدرت، ایران را به قدرت بزرگ منطقه ای و تاثیر گذار در عرصه جهانی و بین المللی قرار داد و فرصت دوباره ای برای تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری و همه ارزش های بلند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کرد و بار دیگر پاسخ محکمی به زیاده خواهی ها، دشمنی ها و تهدیدهای بدخواهان این ملت شریف خواهد بود.

بدینوسیله ضمن تبریک این ایام نورانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران پرافتخار، از مردم فهیم و شریف ایران برای حضور در این جشن بزرگ دعوت کرده تا با مشتی محکم و پرافتخار در کنار یکدیگر، جشن عزتمندی و سربلندی ایران اسلامی را گرامی بداریم.