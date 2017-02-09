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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

دعوت «ولایتی» برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت «ولایتی» برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دانشگاه آزاد اسلامی، متن بیانیه علی اکبر ولایتی رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد آمده است:

جشن سی و هشتمین دهه فجر انقلاب اسلامی در حالی گرامی داشته می شود که ۳۸ سال همراهی و پایمردی مردم بزرگ و شریف ایران اسلامی در همه عرصه ها و صحنه ها را شاهد بوده ایم، مردمی که قدر داشته های خود را از استقلال، عزت، آزادی و حکومت مردم سالاری دینی می دانند و با اقتدار، در مقابل همه زیاده خواهی ها مقاومت نموده و پای انقلاب بزرگ خود ایستاده اند و از آن محافظت کرده اند.

انقلاب اسلامی و تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دوره معاصر با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) تاسیس و الهام بخش حرکت ها و نهضت های فکری جهان و تاثیر گذار بر همه معادلات بین المللی گردید و به استعمار و استکبار در کشوری که کاملا وابسته به قدرت های بزرگ بوده و تمام تصمیمات در خارج از مرزها اخذ می گردید پایان داد و این مرز و بوم متمدن و تاریخ ساز را به مستقل ترین کشور جهان مبدل کرد و امروز نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، همان مسیر روشن با اقتدار ادامه یافته و روز به روز بر این جایگاه متعالی با حمایت و همراهی مردم سرافراز ایران افزوده شده است.

یوم الله ۲۲ بهمن یادآور ایامی است که در هندسه قدرت، ایران را به قدرت بزرگ منطقه ای و تاثیر گذار در عرصه جهانی و بین المللی قرار داد و فرصت دوباره ای برای تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری و همه ارزش های بلند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کرد و بار دیگر پاسخ محکمی به زیاده خواهی ها، دشمنی ها و تهدیدهای بدخواهان این ملت شریف خواهد بود.

بدینوسیله ضمن تبریک این ایام نورانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران پرافتخار، از مردم فهیم و شریف ایران برای حضور در این جشن بزرگ دعوت کرده تا با مشتی محکم و پرافتخار در کنار یکدیگر، جشن عزتمندی و سربلندی ایران اسلامی را گرامی بداریم.

کد مطلب 3902190

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