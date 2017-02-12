سپیده ابرآویز که در کنار روزنامه‌نگاری و نقد سینمایی، کار فیلمنامه‌نویسی و داستان نویسی هم انجام می‌دهد، در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی قرارداد انتشار دومین مجموعه داستانم به نام «انتهای دیوار کازینو» را با نشر ثالث منعقد کرده‌ام.

به گفته وی، این مجموعه که شامل ۱۴ داستان است، بعد از نمایشگاه کتاب سال آینده وارد مرحله دریافت مجوز، و چاپ خواهد شد.

ابرآویز افزود: در این کتاب، علاوه بر قصه‌های عاشقانه و زنانه، فضاها و ماجراهای متنوع در بستر اجتماع امروز روایت شده است.

از این نویسنده سال گذشته مجموعه داستان «فردا داستان خوبی می‌نویسم» با همکاری نشر ثالث منتشر شده است.