مسیرهای هشت گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان از مسیرهای هشت‌گانه ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و شروع مراسم در میدان امام اصفهان از ساعت ۹:۳۰ صبح با سخنرانی محمدباقر قالیباف، شهردار تهران خواهد بود.

مسیرهای هشت‌گانه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به شرح زیر اعلام می‌شود:

مسیرشماره ۱ : مسجد مصلی ـ میدان قدس ـ خیابان هاتف ـ میدان امام علی(ع) ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۲ : مسجد آیت ا... خادمی ـ میدان شهدا ـ خیابان چهارباغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۳: مسجد صاحب الزمان(عج) ـ خیابان صاحب‌الزمان(عج)، چهارراه ولی عصر ـ م یدان احمد آبادـ خیابان احمدآباد ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۴ : مسجد نورباران ـ چهارراه نورباران ـ خیابان شریف واقفی ـ چهارراه نقاشی ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۵ : مسجد حجت اکبر ـ خیابان شیخ صدوق ـ پل فردوسی ـ خ فردوسی ـ مسجد الاقصی ـ میدان فلسطین ـ خیابان استانداری ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۶ : مسجد الهادی ـ میدان انقلاب اسلامی ـ خیابان کمال اسماعیل ـ خیابان پاسداران ( باغ گلدسته) ـ خیابان آمادگاه ـ میدان فلسطین ـ خیابان استانداری ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۷ : مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران چی ـ خیابان آتشگاه ـ میدان جهاد ـ خیابان صارمیه ـ خیابان آیت الله طالقانی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۸ : مسجد موسی بن جعفر (ع) ـ خیابان حکیم نظامی ـ خیابان نظر شرقی ـ خیابان توحید ـ خیابان شهید مطهری ـ میدان انقلاب اسلامی ـ خیابان کمال اسماعیل ـ خیابان پاسداران ـ میدان امام حسین (ع)ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)