  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۲

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال؛

سایپا بازی برده را به گسترش باخت/ صبا مقابل سیاه جامگان پیروز شد

سایپا بازی برده را به گسترش باخت/ صبا مقابل سیاه جامگان پیروز شد

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز موفق شد سایپا را در هفته بیست و یکم لیگ برتر شکست بدهد. صبای قم هم برابر سیاه جامگان مشهد به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران و از ساعت ۱۵ دو دیدار برگزار شد. در یکی از این مسابقات تیم سایپا در تبریز به مصاف گسترش فولاد رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود گسترش خاتمه یافت.

تیم صبای قم هم برابر سیاه جامگان به پیروزی ۲ بر یک رسید.

پیش از این فولاد خوزستان موفق شده بود تیم پدیده مشهد را شکست بدهد.

نتایج مسابقات هفته بیست و یکم به این ترتیب است:

* فولاد خوزستان یک - پدیده مشهد صفر
گل: اسماعیل شریفات (۵۲) برای فولاد

* گسترش فولاد ۲ -سایپا یک
گل ها: حامد شیری (۵۲ - پنالتی) برای سایپا و مسعود ابراهیم زاده (۶۰) و لوسیانو پریرا (۷۶) برای گسترش
اخراج: بابک حاتمی از گسترش و سیامک کوروشی از سایپا

* صبای قم ۲ - سیاه جامگان یک
گل ها: امید نظامی پور (۴۷) و مهرداد بایرامی (۸۲) برای صبا و محسن آذرپاد (۶۳) برای سیاه جامگان

کد مطلب 3902444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها