رشد تولید و صادرات بخش معدن/افزایش ظرفیت فولاد به ۱۶۰میلیون تن

جعفر سرقینی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در ۶ ماهه ابتدای امسال ١٧٥ میلیون تن انواع و اقسام مواد معدنی تولید شده است که در مقایسه با سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است، گفت: معمولا در ۶ ماهه اول آمار به دو دلیل کاهش دارد اول تعطیلات نوروز و دوم اینکه آمار به جمع بندی کامل نمی رسند به همین دلیل آمار در ۶ ماهه دوم بیشتر است.

وی با اشاره به رشد صادرات صنایع معدنی در ۹ ماهه ابتدای امسال، افزود: در این مدت صادرات مواد معدنی ۵۰ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در این مدت حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که نسبت به قبل ۱۵ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در همین مدت حدود ۷۵۴ میلیون دلار صادرات مواد معدنی داشتیم که نسبت به ۵۰۰ میلیون دلار سال ۹۴، ۴۶ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است.

سرقینی با بیان اینکه مجموع صادرات ما در مواد و صنایع معدنی نزدیک ۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه این نشانگر عملکرد خوب معادن کشور است، افزود: البته شاید این رقم بزرگی در صادرات کشور نباشد اما در بخش معدن و صنایع معدنی عدد بزرگی است و تا کنون به این رقم نرسیده بودیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد صادرات فولاد در ۹ ماهه امسال، گفت: در این مدت بیش از ۴ میلیون تن صادرات داشتیم در حالیکه در سال ۹۱ کل صادرات فولاد حدود ۲۰۰ هزار تن بود.

سرقینی با بیان اینکه در این مدت ۸۰۰ میلیون دلار صادرات مس انواع کاتد و کنتسانتره را داشتیم، اظهار داشت: همچنین در این مدت سیمان ۳۰۰ میلیون دلار رشد و کاشی ۲۷۰ میلیون دلار رشد در صادرات داشته است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم امسال به حداقل ۱۷.۵ میلیون تن در تولید فولاد برسیم، گفت: در سیمان به دلیل رکود بازار، صادرات و تولید کاهش یافته است و اگر با همین روند پیش برویم به رقم ۵۷ میلیون تن می رسیم.

معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه در مورد مابقی محصولات به جز سیمان و کاشی رشد مثبت داشتیم اما این دو محصول در تولید و صادرات رشد منفی داشتند، گفت: بیشترین تولید را در سنگ آهن داشتیم زیرا کارخانجات فرآوری راه اندازی شده است.

سرقینی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تولید سنگ آهن اظهار داشت: در زنجیره تولید فولاد اتفاقات خوبی افتاده و اعداد و ارقام متفاوتی به دست آمده است به همین دلیل تولید سنگ آهن هم بالا رفته است.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ کل زنجیره فولاد منهای سال ۹۰ در بخش کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و شمش، ۹۲ میلیون تن بود که در سال ۹۵ به ۱۲۸ میلیون تن رسید و تاپایان سال آینده به ۱۶۰ میلیون تن می رسد.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در سال آینده به ۳۲ میلیون تن ظرفیت فولاد خام، ۳۵ میلیون تن آهن اسفنجی، ۴۲ میلیون تن گندله، ۵۰ میلیون تن کنستانتره می رسیم، افزود: این حاصل تکمیل زنجیره فولاد در کشور است.