به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح جمعه در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرح هادی روستاهای شهرستان دشتی از تلاشهای مجموعه بنیاد مسکن در راستای عمران و آبادی روستاها تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: شهرستان دشتی دارای ۹۴ روستا است که از این تعداد ۴۹ روستا دارای دهیاری هستند.
وی افزود: ۳۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها سکونت دارند و پراکندگی روستاها از ویژگیهای اصلی آنها محسوب میشود که خدمات رسانی را با سختی مواجه کرده است.
مهرجو بیان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای طرح هادی هستند و طی سه سال اخیر در ۴۸ روستا ۸۱ فاز طرح هادی انجام شده است.
وی احداث زمینهای چمن مصنوعی، بوستان روستایی و طرحهای هادی مشارکتی از ماموریتهای جدید بنیاد مسکن استان در چند سال اخیر عنوان کرد و ادامه داد: در یک سال اخیر ۱۲ زمین چمن مصنوعی روستایی با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال با عنایت استاندار بوشهر در سطح روستاهای شهرستان احداث و بهره برداری رسیده است.
مهرجو بیان کرد: یکی از الزمات جلسه کمیته برنامهریزی اختصاص هشت درصد اعتبارات به طرحهای هادی روستایی است ولی در سطح شهرستان همواره بین ۱۱تا ۱۴ درصد اعتبارات به این امر مهم اختصاص داده شد که انتظار داریم به همین نسبت اعتبارات ملی به شهرستان تزریق شود.
وی با بیان اینکه سهمیه قیر رایگان شهرستان افزایش یابد، گفت: مشارکت موثر دهیاران با بنیاد مسکن در اجرای طرحهای هادی در شهرستان تداوم یابد.
مهرجو بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از روستاهای شهرستان دشتی با آبهای نیلگون خلیج فارس همجوار هستند در راستای جلوگیری از پیشروی آب و جذب بیشتر گردشگر پروژه ساحل سازی در این روستاها اجرا شود.
نظر شما