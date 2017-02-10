جریان وحدت و تقریب به جریان غالب در جهان اسلام تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آیت الله «محسن اراکی» دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی در سمینار«وحدت اسلامی و راهکارهای ایجاد وحدت» که با حضور علمای شیعه و اهل سنت بمبئی روز پنج شنبه در این شهر برگزار شد، با اشاره به آیه شریفه « إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ »، اظهار داشت: مسئله وحدت بین مسلمین علاوه بر اینکه عزت، امنیت و رفاه مسلمین را تأمین می کند، حفظ هویت امت اسلامی نیز است.

وی افزود: در قرآن کریم تأکید شده اگر مسلمین متفرق شوند از دایره اسلام و دایره تبعیت از رسول اکرم(ص) خارج شده اند لذا اگر بخواهیم از پیامبر تبعیت کنیم باید متحد شویم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: خدای متعال در قرآن کریم برای امت اسلامی رسالت عظیمی پیش‌بینی کرده است و جامعه مسلمان را به یک وظیفه مهم مأمور کرده است؛ مسئولیت جامعه اسلامی این است که در بین خود عدل را اقامه کنند و سپس این عدل را به سایر امت‌ها و جوامع نیز منتقل کنند و سایر جوامع را به عدل فرا بخوانند.

وی افزود: ما به عنوان جامعه مسلم وظیفه داریم که اولا عدل را در بین خود پیاده کنیم و در مرحله بعد عدل را به جامعه بشری به عنوان ارمغان رسول الله هدیه کنیم.

آیت الله اراکی با بیان اینکه جامعه‌ای که دچار جنگ و تفرقه است چنین جامعه‌ای قطعا جامعه‌ای ستمگر و ظالم خواهد بود، گفت: اگر جامعه مسلم می‌خواهد جامعه عدل باشد باید متحد شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه اظهار داشت: یکی از مهمترین مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که نظام جمهوری اسلامی موظف است در راه تشکیل امت واحده اسلامی نهایت تلاش و کوشش را مبذول دارد.

وی افزود: برای عمل به این وظیفه و همچنین بر اساس وظیفه شرعی و دینی بود که مقام معظم رهبری دستور تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را صادر کردند و اکنون بیش از 25 سال است که مجمع جهانی تقریب فعالیت می‌کند.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: مجمع جهانی تقریب در این سال‌ها در عرصه‌های گوناگون از جمله عرصه تألیف و نشر معارف اسلامی و تبیین وحدت بین مسلمین تلاش‌های زیادی را انجام داده است که تألیف موسوعه «السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» از جمله این فعالیت‌ها است در این کتاب احادیث نبوی که مشترک بین مذاهب اسلامی است گردآوری شده است و این کتاب یک مصدر حدیثی مهمی است که می‌تواند برای همه مسلمین مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه به سایر فعالیت ها و برنامه های مجمع اشاره کرد و گفت: راه اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی و راه‌اندازی اتحادیه مختلف نظیر اتحادیه بانوان جهان اسلام، اتحادیه دانشگاهیان جهان اسلام و اتحادیه جهانی علمای مقاومت از جمله این فعالیت ها است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در پایان تأکید کرد: با تلاش های علمای وحدت گرای جهان اسلام امروز جریان وحدت و تقریب به جریان غالب و پیروز در جهان اسلام تبدیل شده است و جریان تفرقه گرا در حال از بین رفتن است.

آیت الله اراکی در پایان این نشست یک نسخه 20 جلدی از موسوعه السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه را به «مولانا سید اطهرعلی» رئیس شورای علمای اهل سنت هند اهدا کرد.