ملت ایران با گذشت ۳۸ سال به انقلاب وفادارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دهه فجر ایام عزت و شرف است؛ ایام انفجار نور است.

وی افزود: ملت ایران با این انقلاب از ظلمت به نور رسیدند. دهه فجر و انقلاب اسلامی ملت ایران را هدایت کرد.

صالحی ادامه داد: ملت از شرایط وابستگی به آزادگی رسیدند و جهان امروز خواهد دید که با گذشت بیش از ۳۸ سال ملت هنوز به انقلاب پایبند است.

وی با بیان اینکه اراده نظام و دولت برآمده از ملت است، افزود: تفاوتی بین ملت و دولت وجود ندارد و این طور نیست که نظام از مردم جدا باشد.

صالحی تصریح کرد: این پیام مهمی در شرایط فعلی است.