استان مرکزی قهرمان شد/راهیابی مدعیان به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کاراته قهرمانی ایران که نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی محسوب می شد پس از سه روز مبارزه مدعیان از سراسر کشور در سالن شهید عضدی رشت به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها تیم استان مرکزی با کسب بیشترین امتیاز عنوان قهرمانی را بدست آورد، تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و قزوین سوم شد. استان گیلان هم کاپ اخلاق را کسب کرد.برترین های این مسابقات به مرحله بعدی رقابتهای انتخابی تیم ملی راه پیدا کردند.

نفرات برتر اوزان مختلف:

* وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱- مجید حسن نیا از قزوین، ۲- محمد قاسمی از گیلان، وحید حسنی پور از گیلان و میعاد یاری از البرز

* وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱- مصطفی روستا از مازندران، ۲- میثم ادهمی از تهران ، ۳- محمد شهریاری از تهران و عبداله ولدی از کرمانشاه

* وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- حسین سمندر از تهران، ۲- امیررضا میرزایی از قزوین، ۳- علیرضا شیرصفت از فارس و مصطفی پورفرج

* وزن ۷۵- کیلوگرم: ۱- سعید فرخی از تهران، ۲- سجاد حیاتی از آذربایجان شرقی، ۳- هادی صفی از تهران و نیما شافعی از گیلان

* وزن ۸۴- کیلوگرم: ۱- مهدی قراری زاده از کرمان، ۲- یونس نوروزی از مرکزی، ۳- محسن برخورداری از تهران و عارف فرهادی از تهران

* وزن ۸۴+ کیلوگرم: ۱- سامان حیدری از کرمانشاه، ۲- هادی عرب از اصفهان، ۳- سجاد فرخی از مازندران و محمدمهدی قاهری از گیلان

* کاتای انفرادی: ۱- ابوالفضل شهجردی از مرکزی،۲- علی زند از مرکزی، ۳- امیربهادر تدین از تهران و جاوید بهمن جاه از فارس

* کاتای تیمی: ۱- شهرداری اراک( ابوالفضل شهجردی، علی زند و میلاد دلیخون) ۲- شهرداری تبریز( احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد خانلو) ۳- تهران( روزبه روشنی، سهیل ساجدی فر و امیربهادر تدین) و اصفهان( فرشید صادقی، جواد محمدی و محمدحسین ناصری)