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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

محصولی در پاسخ به مهر:

آقای ترامپ فعلاً خرابی‌های آمریکا را حل کند

آقای ترامپ فعلاً خرابی‌های آمریکا را حل کند

عضو جبهه پایداری گفت: آقای ترامپ فعلاً خرابی‌هایی که اعلام کرده کشور آمریکا با آن مواجه است و به سمت نابودی می‌رود را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی قائم مقام جبهه پایداری در جمع خبرنگاران در خصوص پیام راهپیمایی امسال گفت: مردم همواره در ۳۸ سال گذشته شناخت خوبی از دشمن داشته‌اند و امروز هم حضور گسترده خود را به نمایش گذاشتند.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: بصیرت عمیق از شرایطی است که باعث ثبات انقلاب و پیروزی ملت شده است. مردم می‌بینند که دشمنان در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و لبنان زمین‌گیر شده‌اند و با مشکل مواجهند.

محصولی در ادامه گفت: حضور ملت در صحنه، پشتوانه محکمی برای ملت‌های آزاده منطقه و جهان است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تأثیر تهدیدهای ترامپ بر حضور بیشتر مردم گفت: آقای ترامپ فعلاً خرابی‌هایی که اعلام کرده کشور آمریکا با آن مواجه است و به همین دلیل به سمت نابودی و زوال می‌رود را حل کند.

کد مطلب 3902924

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