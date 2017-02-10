به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی قائم مقام جبهه پایداری در جمع خبرنگاران در خصوص پیام راهپیمایی امسال گفت: مردم همواره در ۳۸ سال گذشته شناخت خوبی از دشمن داشتهاند و امروز هم حضور گسترده خود را به نمایش گذاشتند.
عضو جبهه پایداری ادامه داد: بصیرت عمیق از شرایطی است که باعث ثبات انقلاب و پیروزی ملت شده است. مردم میبینند که دشمنان در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و لبنان زمینگیر شدهاند و با مشکل مواجهند.
محصولی در ادامه گفت: حضور ملت در صحنه، پشتوانه محکمی برای ملتهای آزاده منطقه و جهان است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تأثیر تهدیدهای ترامپ بر حضور بیشتر مردم گفت: آقای ترامپ فعلاً خرابیهایی که اعلام کرده کشور آمریکا با آن مواجه است و به همین دلیل به سمت نابودی و زوال میرود را حل کند.
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