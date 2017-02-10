زمانی:افتخاری باید کار خودش را بکند/حرکت صدا و سیماموازی کاری است

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم فوتبال استقلال تهران پیش از بازی با پرسپولیس، گفت: قبل از هر چیز باید از بزرگان، پیشکسوتان و بازیکنان پرسپولیس تشکر کنم که در بازی استقلال و السد از تیم ما حمایت کردند. ما در چهار بازی اخیر موفقیتهای خوبی داشته ایم بخصوص در بازی با السد که بازیکنان را از نظر انگیزه در حد اعلی قرار داد.

وی تاکید کرد: درست است پرسپولیس هم سر حال و خوب است اما استقلال هم مقابل چهار حریف گذشته خود به پیروزی رسیده است. به نظرم استقلال برنده دربی است و با نتیجه ۲ بر یک پیروز می شود.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره برگزاری مراسم مشترک بازیکنان و اعضای استقلال و پرسپولیس که چهارشنبه شب برگزار شد و اینکه شائبه مساوی شدن دربی به خاطر این مراسم مطرح شده است، گفت: اینطور نیست. البته اگر این برنامه ها با هماهنگی هیات مدیره در باشگاه باشد، بهتر است! هیات مدیره در جریان این مراسم نبود و گویا مدیران عامل دو باشگاه با هم توافق کرده بودند.

زمانی همچنین در خصوص مشکلات باشگاه با صدا و سیما و تهدید راه ندادن دوربین ها به ورزشگاه در دربی، خاطرنشان کرد: نمی توان این کار را کرد. استقلال و پرسپولیس ۶۰ میلیون هوادار دارند. این هواداران مقصر نیستند که هزینه اختلافات را بدهند. این مشکل باید در سطح مدیران کلان دو باشگاه، صدا و سیما و سازمان لیگ حل شود.

وی ادامه داد: صدا و سیما می داند که پربیننده ترین برنامه هایش، مسابقات ورزشی و فوتبال بخصوص دیدارهای استقلال و پرسپولیس است. آنها نباید به سادگی فضا را از دست بدهند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره اقدام صدا و سیما مبنی بر تبلیغ یک سامانه هواداری دیگر مغایر با اسپانسر سرخابی ها، یادآور شد: این حرکت صدا و سیما اشتباه بود. مدیران ارشد صدا و سیما باید این را اصلاح کنند. صدا و سیما طبق قانون نمی تواند این حرکتهای موازی را انجام بدهد چرا که به باشگاه و سیستم های دیگر ضربه می زند.

زمانی در پاسخ به این سئوال که آیا تهدیدهای دو باشگاه برای راه ندادن دوربین به ورزشگاه در دربی جدی است؟ گفت: ما نباید به این سمت برویم. خدا را شکر کشور قانون دارد. می توانیم در چارچوب تفاهم کارهایی انجام بدهیم که کمترین ضرر عاید مردم شود. در ورزشگاه که حداکثر ۱۰۰ هزار نفر می توانند حضور داشته باشند و با پخش تلویزیونی باید نیاز هواداران را برآورده کرد.

عضو هیات مدیره استقلال درباره ناراحتی سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه تاکید کرد: متاسفانه در این مدت حرکتهای غیر اخلاقی زیادی برای ایشان صورت گرفت. افتخاری زحمات زیادی کشیده و نباید مورد بی حرمتی قرار بگیرد. یک مقدار این مسائل در ناراحتی افتخاری تاثیرگذار است.

زمانی در خصوص اینکه افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفتار مدیران سابق باشگاه و اقدامات آنها گلایه کرده بود، گفت: افتخاری باید کار خودش را بکند و کاری به مدیران قبل نداشته باشد.

وی یادآور شد: نمی دانم آیا افتخاری مدرکی برای حرفهایش دارد تا از این طریق اقدام قانونی کند یا خیر. بعید می دانم مدیران سابق دنبال تضعیف استقلال باشند چرا که آنها هم برای این باشگاه زحمت کشیده اند و دلشان نمی آید به تیم خودشان لطمه بزنند.

عضو هیات مدیره استقلال افزود: با این کارها امکان آمدن و رفتن به باشگاه نیست. اگر بخواهند از این طریق وارد باشگاه شوند که سنگ روی سنگ بند نمی شود.

زمانی در پایان در خصوص غیبتش در دیدار استقلال با السد هم گفت: وقتی به ورزشگاه رسیدم نزدیک به ۳۰ هزار نفر پشت در مانده بودند و من خجالت کشیدم که داخل ورزشگاه بروم. با وجود اینکه شرایط حضورم در داخل استادیوم فراهم شده بود ولی به احترام تماشاگرانی که پشت در مانده بودند، به منزل بازگشتم و بازی را از تلویزیون دیدم.