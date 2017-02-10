مازندران به کارگاه سازندگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و مدافع حرم، با تبریک دهه فجر و یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: یوم‌الله ۲۲ بهمن و سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سالهای اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: همواره در ۳۸ سال گذشته، مردم عزیز و مقاوم کشور و مازندران در همه صحنه‌ها پیشگام و پیشتاز بوده‌اند و دولت‌ها در این مدت تلاش کرده‌اند تا امکانات و توانایی‌ها را در امر فعالیت‌های اقتصادی و رونق آن بسیج کنند.

وی تصریح کرد: گرچه با همه این تلاش‌ها مشکلات، مرتفع نشده است اما در سال جاری که سال اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده است، باهمت همه تولیدکنندگان و فعالان، حرکت‌های روبه‌جلو داشته است.

استاندار مازندران به افتتاح بیش از هزار و ۶۵۰ طرح عمرانی در سال جاری در استان گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است.

فلاح جلودار بابیان اینکه در سالهای گذشته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی در استان هزینه شده است، گفت: تمامی واحدهای تولیدی در سطح شهرک‌های صنعتی و مناطق مختلف استان بررسی‌شده‌اند.

وی افزود: واحدهایی که امکان افزایش اشتغال داشته‌اند موردبررسی قرارگرفته‌اند و ۹۶۰ واحد تولیدی موفق به ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید دریافت کرده‌اند.