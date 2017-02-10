دشمن باید ادبیات زورگویانه و تهدیدآمیز خود را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: مردم استان مرکزی امروز با شرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن با وجود بارندگی و هوای سرد، زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی را سربلند کرده و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی اثبات کردند.

وی افزود: مردم آمدند که بگویند انقلاب از ماست و ما از انقلابیم و مدیون شهدای انقلاب و دفاع مقدس هستیم که باید از این حضور پرشور و آگاهی و موقعیت شناسی قدردانی کرد.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن جواب کوبنده به آمریکا بود

امام جمعه اراک گفت: حضور گسترده امروز مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن جواب کوبنده ای به رئیس جمهور جدید آمریکا بود و نشان داد که ملت بر سر آرمان های خود با کسی معامله نمی کنند و از تهدیدهای دشمن نیز نمی ترسند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: همه ملت ما امروز بسیجی و استکبار ستیز هستند و انقلاب نیز امروز در آستانه چهل سالگی به بلوغ و پختگی دست یافته بنابراین کاری از دشمن برنمی آید.

وی ادامه داد: دشمن بداند که در مواجهه با ما باید ادبیات درست را به کار گیرد نه اینکه با زبان تهدید و زور و تفنگ وارد شود چرا که این شیوه ها دیگر قدیمی و منسوخ شده و مربوط به زمان هیتلر است و تاثیری بر ایستادگی و مقاومت ملت ما نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ملت ما شهدای گرانسنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را هرگز از یاد نمی برد و در راستای صیانت از خون این شهیدان، همواره در مقابل دشمن خواهد ایستاد.

اسلام، رهبری و حضور آگاهانه مردمی عامل پیروزی انقلاب

دری نجف آبادی افزود: رمز موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی سه عامل اسلام، رهبری و حضور آگاهانه مردمی بود و امروز نیز همین عوامل که علت رخداد انقلاب اسلامی بوده طی چهل ساله گذشته نظام اسلامی را حفظ کرده است.

امام جمعه اراک بیان کرد: تا زمانی که رهبری حکیم و فرزانه انقلاب، سکاندار کشتی نظام اسلامی است و تا زمانی که مردم آگاه و بیدار و بصیر در صحنه ها حضور دارند و تا زمانی که تکیه گاه ما اسلام ناب محمدی است ملت ما پیروز و سربلند خواهند بود.

وی تاکید کرد: باید قدر این نعمت ها را بدانیم و وحدت کلمه و همبستگی و پیروی از رهبری و دین مبین اسلام را سرلوحه امور قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای سال آینده در کشور خاطرنشان ساخت: انتخابات در حقیقت زمینه ای برای گردش نخبگان و مظهر اقتدار ملی ما است و نباید به بستری برای دعواهای سیاسی تبدیل شود.

دری نجف آبادی گفت: انتخابات باید براساس موازین اسلامی و اخلاقی باشد و باید آگاه باشیم چرا که دشمن به دنبال ضربه زدن و تکرار وقایعی مشابه فتنه ۸۸ است، بنابراین نباید جایی برای نفود بیگانگان و سمپاشی های آنان باز کنیم.

شعارهای ۲۲ بهمن در تمام سال سرلوحه امور قرار گیرد

امام جمعه اراک اضافه کرد: ملت ایران شعارهای ۲۲ بهمن را در تمام سال باید سرلوحه امور خود قرار داده و اجرایی کنند و همچنین شعار امسال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است یک شعار ده ساله است که همواره باید به آن توجه داشته باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: باید در راستای رشد اقتصادی و عمران و آبادانی کشور تلاش جدی به کار بندیم و تک تک افراد در این میان سهم دارند که باید به درستی وظیفه خود را به انجام برساند و شعار انقلابی آنجا به ثمر می نشیند که با شعور انقلابی همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: باید بدانیم که آمریکا و بیگانگان آب حیات نبوده، بلکه سراب هستند و از کودتای ۲۸مرداد سال ۳۲ تا به امروز، ۶۳ سال است که هیچ چیزی جز دشمنی و خیانت از کشورهایی همچون آمریکا ندیده ایم.

امام جمعه اراک اضافه کرد: بنابراین باید همگی پشت سر رهبری بایستیم و از ولایت فقیه پیروی کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند در برابر دشمن، یار و یاور ما خواهد بود.