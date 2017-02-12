پیشکسوت هنر لبافی سنتی در آران و بیدگل درگذشت

جواد صدیقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درگذشت علی اکبر فاضلی استاد هنر لبافی سنتی این شهرستان را که از پیشکسوتان این هنر بود تسلیت گفت و اظهار داشت: این هنرمند از معدود هنرمندانی بودند که سال های زیادی از عمر خود را صرف بافت انواع زیر اندازهای سنتی، گلیم و خورجین بافی کرد و پس از عمری مفید و تولید آثار خلاقانه و احیای هنر لبافی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.

وی اظهار کرد: هنر لبافی به بافت زیر اندازهای هنرمندانه به صورت گلیم و زیلو گفته می شود که به شیوهای متفاوت و خاص بافته می شود و بیشتر در مناطق کویری مخصوصا آران و بیدگل و روستاهای این شهرستان همچون روستای محمد آباد بخش کویرات بافته می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به اینکه این دومین هنرمند در این رشته است که طی دوسال اخیر از دنیا رفته است، تاکید کرد: زنده یاد بانو نصرت پور غلام (ننه نصرت) که عمری در قلعه تاریخی تقی آباد به هنر لبافی اشتغال داشتند نیز دیگر هنرمند لباف آران و بیدگلی بود که سال گذشته از دنیا رفت.

وی فقدان این هنرمند گرانقدر را به جامعه هنرمندان صنایع دستی شهرستان و خانواده محترم وی تسلیت گفته و برای بازماندگان و دوستداران وی آرزوی صبر و شکیبایی کرد.