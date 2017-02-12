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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

با رای نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران موافقت کردند.

این تقاضا از سوی جمعی از نمایندگان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده بود  و این کمیسیون نیز در تاریخ ۶ مهر ماه امسال طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اطلاعات لازم را ارائه کرده و این وزارتخانه نیز در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال جاری پاسخ کتبی خود را به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کرده بود.

با توجه به اینکه متقاضیان اطلاعات ارائه شده را کافی ندانسته اند، تقاضای تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۴ آذر ماه امسال به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و در نهایت امروز برای تعیین تکلیف نهایی در دستور صحن علنی قرار گرفت که پس از قرائت گزارش تقاضا و سخنان مخالفان و موافقان، تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران با ۱۲۶ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در گام بعدی هیات تحقیق و تفحص تشکیل می شود و احکام فعالیت آنها از سوی رئیس مجلس صادر خواهد شد.

کد مطلب 3904728

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