شرایط بیمه مسافران ایرانی/ بیشترین خسارت برای کدام مقصدها است؟

فاطمه یگانهپور سرپرست شعبه تخصصی گردشگری یکی از شرکتهای بیمه به خبرنگار مهر گفت: از حدود ۸ سال پیش به صورت تخصصی وارد صنعت گردشگری شدیم هدف این بود که فرهنگ سازی برای بیمه شدن مسافرانی که به خارج از کشور میروند انجام شود. تا چند سال پیش بیمه مسافران به ندرت انجام میشد و تنها در حوزه سفر به کشورهای عضو شینگن اجبار بود که هر مسافری باید بیمهنامه داشته باشد. همان موقع یک شرکت غیرایرانی بود که بیمه مسافرت را انجام میداد اما خدمات خوبی برای مسافران ایرانی در سایر نقاط جهان نداشت. تا اینکه با یک شرکت بیمه رسان همکاری کرده و این بار خودمان بیمه گر شدیم.
وی افزود: اکنون مسافران را در تمام نقاط جهان تحت پوشش قرار میدهیم و دیگر لازم نیست مسافر با خود پول اضافه برای خطرات احتمالی حمل کند. بلکه آن پول را تنها برای لذت و تفریحش در سفر خرج میکند. در حال حاضر ما بیماران را در مقصد، تحت پوشش بیمه قرار میدهیم. یعنی اگر برای مسافر اتفاقی بیفتد، بیمارستان هزینه سنگینی دریافت میکند در این مواقع نیازی نیست که بیمار هزینه پرداخت کند. این طور نیست که ما با تعداد محدودی بیمارستان در چند کشور قرارداد بسته باشیم بلکه کمک رسان بیمه با هر بیمارستانی لینک شده و هزینه را به آنها میدهد.
یگانهپور درباره تعرفه بیمهها نیز گفت: الان برای کشورهای حوزه شینگن از حدود ۲۰ هزار تومان تعرفه شروع میشود تا سالیانه یک تا دو میلیون تومان. اما این تعرفه برای کشورهای آسیایی ارزان تر است. پوششهای آن هم از ده هزار یورو شروع می شود.
وی درباره اینکه افراد اگر از طریق آژانس بیمه شوند، تعرفه بیمه برایشان ارزانتر تمام میشود تا اینکه شخصا از طریق سایت اقدام کنند گفت: آژانسها را متقاعد کردیم، مسافران را علاوه بر محدوده شینگن برای مقاصد آسیایی هم بیمه کنند. یکی از منابعی که میتوانستیم وارد شویم، آژانسها بودند چون آژانسداران با عمده مسافران در ارتباط بودند. آژانسهایی که به صورت عمده فعالیت میکردند این هزینه را اضافه میدانستند و میگفتند که وقتی پکیج تور میبندیم. مسافر بابت ده هزار تومان تفاوت قیمت، آژانس دیگر را انتخاب میکند به خاطر همین حاضر نبودند مسافر را بیمه کنند. ما پوششهای کمتر مانند ده هزار یورویی را در نظر گرفتیم تا قیمت ها پایین تر بیاید و آژانس هم مسافر را بیمه کند. اما اگر مسافر از طریق سایت اقدام کند پوششهای بالاتر را میخرد.
این کارشناس بیمه گفت: مسافران در سفر، هم بیمه حوادث میشوند و هم بیمه درمان و سرقت مدارک. اما درحال حاضر هنوز تدبیری برای گم شدن پول مسافران اندیشیده نشده است. چون نمیتوان حساب کرد که مسافر چه میزان پول با خود برده و یا چقدر از آن گم شده است و مهمتر اینکه نمیتوان این ادعا را ثابت کرد.
وی در پاسخ به اینکه بیشترین میزان پرداخت خسارت به مسافران کدام کشورها بوده توضیح داد: در مسیر ترکیه خسارت زیادی داده و ضرر کردهایم. بیشتر حوادث در این کشور پیرامون استفاده از سرسرههای آبی و تفریحات دیگر بوده است. بیشترین مواردی که افراد از خدمات بیمه استفاده میکنند درباره حوادث، بیماریها و مسمومیت هاست. غیر از حوادث در ترکیه، مسمویت ها در تایلند بیشترین اتفاقات بوده است. البته مواردی مانند سکته و گرفتگی قلب هم زیاد داشتیم.
یگانه پور درباره بیشترین مبلغ پرداخت حق بیمه نیز گفت: یک مورد انجام عمل قلب باز بود که ۵۰ هزار یورو برای آن پرداخت شد البته در بیمههای مسافرتی کسانی که از قبل بیماری داشتهاند تحت پوشش نیستند. اگر سابقه بیماری داشته باشند تنها هزینه مراحل اورژانسی بیمار را می پردازیم.
وی درباره بیمه گردشگران خارجی نیز گفت: معمولا گردشگرانی که به ایران میآیند را هم بیمه میکنیم. عراق کی از مسیرهایی است که وارد میشویم و مسافران آن از کنسولگری بیمه میشوند.
این کارشناس بیمه درباره مسافران اربعین نیز گفت: ما برای زائران اربعین محصول ویژه داشتیم و بمه زائران را در دستور کار قرار دادیم اما در آن تعدادی که انتظار داشتیم، درخواست دریافت نکردیم. در ایام اربعین حدود ده هزار نفر را بیمه زیارتی کردیم. در این زمینه یکی دو نفر از زائران به مرگ عادی فوت کرده بودند که جسد آنها را برگشت داده و دیه پرداخت کردیم. مرگ آنها به دلیل حملات تروریستی نبود. این حملات جزو استثنائات بیمه است.
یگانه پور به درخواست فدراسیون راهنمایان گردشگری برای بیمه راهنمایان خارجی که برای کنوانسیون ۲۰۱۷ به ایران آمده بودند اشاره کرد و گفت: مسئولان فدراسیون شرایطی را تعیین کرده بودند که بیشتر حول محور رضایت افراد از خدمات بود. مثل کیفیت غذا و یا راضی بودن از اتاق هتل و غیره. این موارد را ما نمی توانستیم به صورت «کمی» در نظر بگیریم چون سنجشی برای آن نداشتیم و تا به حال در کشورمان سابقه نداشته است.
وی بیان کرد: بیمه سفر زمانی برای افراد قابل استفاده است که بلیت سفر مسافر مهر زده و مسافر از کشور خارج شود.
یگانه پور استفاده از بیمه نامه توسط مسافران را فرهنگی دانست که در چند سال اخیر به خوبی جا افتاده است او در این باره توضیح داد: مردم اوائل تصور می کردند که تعرفه بیمه، هزینه اضافی است اما زمانی که متوجه شدند خسارت ها پرداخت می شود، خودشان برای بیمه شدن اقدام کردند. ما در آینده نزدیک می خواهیم محصول ویژه و آفرهایی را نیز به بیمه شدگان در سفرها اختصاص دهیم.
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