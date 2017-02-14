مجتبی اسماعیل زاده که انیمیشن «ماشین شیطان» او بر اساس یک بازی کامپیوتری و با همکاری مرکز انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس ساخته است و پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه حضور داشته است به خبرنگار مهر گفت: من فیلم را بر اساس یک بازی کامپیوتری که ترجمه اش به فارسی می شود «فراخوان وظیفه» ساختم. در این انیمیشن جدال یک سرباز آمریکایی و یک تروریست عرب را می بینیم که متوجه می شوند در یک بازی گیر افتاده اند و از آن پس هر دو به فکر فرار از این بازی هستند. کلیت این فیلم به لشگرکشی آمریکا به افغانستان و عراق و بعدها کشتار مردم سوریه با حمایت کشورهای غربی اشاره دارد.

به گفته وی، انیمیشن «ماشین شیطان» در دهمین جشنواره پویانمایی تهران هم حضور یافته است.

وی درباره پاسخ به اینکه نمی خواهد انیمیشنی درباره وضعیت جدید آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ به عنوان رسیس جمهور بسازد، بیان کرد: هنوز به آن فکر نکردم اما فکر می کنم در بخش مستند حرکت هایی آغاز شده است. البته من معتقدم با حضور ترامپ اتفاق مثبتی رخ داد و خود مردم آمریکا با مسلمان‌ها همراه شدند.

این انیماتور که ساخت موزیک ویدیو برای فیلم‌ها و گنجاندن این ساخته ها در مواد تبلیغاتی فیلم را جریان سازی کرده است در این باره بیان کرد: موزیک ویدیوها در هالیوود بعد از اکران یک فیلم یا وقتی دوره ای از اکران گذشت بیرون می آید ولی ما آن را به عنوان یک ماده تبلیغاتی در دستور کار قرار دادیم که همزمان یا قبل از اکران فیلم در بیاید. این یک بدعتی بود که با فیلم «سیانور» ایجاد کردیم. این فیلم به نظرم بهترین فیلم حداقل چند ساله گذشته سینمای ایران است که دوست داشتم کار متفاوتی برای آن بکنم و برای هر فیلم حاضر نیستم این چنین کاری را بسازم.

وی ادامه داد: امیدوارم یک موجی برای ساخت موزیک ویدیو در ایران هم راه افتد کما اینکه برای فیلم «نفس» ساخته نرگس آبیار هم چنین چیزی ساخته شد. این یک اتفاق خوب است که بتوانیم هم به وجهه موسیقیایی فیلم‌ها توجه نشان دهیم و هم از نظر بصری خلاصه ای از فیلم را بگنجانیم. امیدوارم همکارانم همه تلاش خود را برای ساخت این موزیک ویدیوها بگذارند و به آن به عنوان دقیقه ۹۱ فیلم نگاه کنند. من حتی وقتی آنونس یا تیزر فیلم هم می سازم بسیار مراقب هستم تماشاگر را گول نزنم یعنی هر ماده تبلیغاتی باید همسو و همذات با آن فیلم و جهانش باشد. اگر فیلم سیاسی است نباید در تیزر به عنوان فیلمی عاشقانه معرفی شود تا مخاطب را جذب کند.

اسماعیل زاده در پایان از ساخت برنامه ای تلویزیونی که در مرحله پیش تولید است و قرار است پنجشنبه و جمعه ها از شبکه سوم سیما پخش شود خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت زندگی مدرن امروزی تولید می شود.