به گزارش خبرگزاری مهر، دور تازه فعالیت های گروه موسیقی «دارکوب» با انتشار قطعات جدید و چند موزیک ویدئو آغاز می شود، این در حالی است که این گروه موسیقایی تازه ترین آلبوم خود را در تابستان سال آینده روانه بازار موسیقی خواهد کرد.

گروه «دارکوب» که در آثار جدیدش از حضور یک خواننده جدید بهره خواهد برد، در تلاش است بار دیگر پس از انتشار آثار جدیدش، اوایل سال آینده در تهران به همت موسسه «کامیاب بهاران» به تهیه کنندگی علی حق‌شناس روی صحنه برود و تور کنسرت‌های خود را برگزار کنند.

نخستین قطعه جدید «دارکوب» که اثری باکلام است، اسفندماه امسال منتشر خواهد شد و پس از انتشار این اثر، گروه دارکوب به صورت رسمی از فعالیت‌های جدید خود رونمایی خواهد کرد.

اعضای اصلی گروه دارکوب را همایون نصیری (سرپرست)، امید حاجیلی، آرش پژندمقدم، مسعود همایونی، دارا دارایی و آرین ملیکیان تشکیل می‌دهند. این گروه در دوره‌های مختلف از حضور نوازنده‌ها و خواننده‌های مهمان از قبیل حامد بهداد، محسن شریفیان، مهران مدیری بهره برده است.

۳ آلبوم «دارکوب» (مرداد ۱۳۸۹)، «لیوا» (شهریور ۹۲) و «نوکوب» (شهریور ۹۴)، آثار رسمی گروه دارکوب هستند که به صورت رسمی در بازار موسیقی کشور منتشر شده‌اند.