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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

کنفرانس «اتحاد اسلامی» در شهر لکهنو هند برگزار شد

کنفرانس «اتحاد اسلامی» در شهر لکهنو هند برگزار شد

کنفرانس «اتحاد اسلامی» شامگاه دوشنبه با حضور آیت الله اراکی در شهر لکهنو هند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس «اتحاد اسلامی» به همت مجلس العلماء هند شامگاه دوشنبه با حضور هئیت مجمع جهانی تقریب و علمای شیعه و اهل سنت در شهر لکهنو هند برگزار شد.

 شرکت کنندگان در این کنفرانس ضمن تأکید بر ضرورت وحدت و همگرایی امت اسلامی، اظهار داشتند بازگشت به قرآن و سنت رسول اکرم و معارف اهل بیت تنها راه وحدت است.

 همچنین شرکت کنندگان ضمن دعوت به وحدت و تأکید بر مشترکان اسلامی اظهار داشتند تنها چیزی که امت اسلام را نجات می دهد وحدت و محبت است.

 در این همایش علاوه بر علمای شیعه و اهل سنت هند، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب، مولوی نذیر احمد سلامی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب و منوچهر متکی معاونت امور بین الملل مجمع سخنرانی کردند.

کد مطلب 3906911
سارا فرجی

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