کنفرانس «اتحاد اسلامی» در شهر لکهنو هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس «اتحاد اسلامی» به همت مجلس العلماء هند شامگاه دوشنبه با حضور هئیت مجمع جهانی تقریب و علمای شیعه و اهل سنت در شهر لکهنو هند برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس ضمن تأکید بر ضرورت وحدت و همگرایی امت اسلامی، اظهار داشتند بازگشت به قرآن و سنت رسول اکرم و معارف اهل بیت تنها راه وحدت است.

همچنین شرکت کنندگان ضمن دعوت به وحدت و تأکید بر مشترکان اسلامی اظهار داشتند تنها چیزی که امت اسلام را نجات می دهد وحدت و محبت است.

در این همایش علاوه بر علمای شیعه و اهل سنت هند، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب، مولوی نذیر احمد سلامی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب و منوچهر متکی معاونت امور بین الملل مجمع سخنرانی کردند.