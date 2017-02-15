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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

دفتر شورای منطقه‌ای صنایع دستی غرب آسیا در ایران افتتاح می‌شود

دفتر شورای منطقه‌ای صنایع دستی غرب آسیا در ایران افتتاح می‌شود

دفتر شورای منطقه‌ای صنایع دستی غرب آسیا در ایران با حضور رئیس اتحادیه صنایع‌دستی در آسیا و اقیانوسیه، معاون صنایع‌دستی و جمعی از هنرمندان در عمارت کوشک افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه ۲۹ بهمن ماه، دفتر شورای منطقه‌ای صنایع دستی غرب آسیا در ایران با حضور غدا هیجاوی رئیس اتحادیه صنایع‌دستی در آسیا و اقیانوسیه، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی و هنرمندان در عمارت کوشک افتتاح می‌شود.

ایران، مهرماه ۱۳۹۵، در انتخابات انجام شده در شورای جهانی صنایع‌دستی، بار دیگر  به عنوان مدیر غرب آسیا در حوزه صنایع دستی انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت همچنین بهمن نامور مطلق برای دومین بار در مسئولیت خود به عنوان مدیر غرب آسیا ابقا شد.

دفتر منطقه‌ای غرب آسیا، جمعه ۲۹ بهمن ماه، ساعت ۱۰ صبح با حضور  رئیس اتحادیه صنایع دستی در آسیا و اقیانوسیه، معاون صنایع دستی و جمعی از هنرمندان در عمارت کوشک افتتاح می‌شود.

کد مطلب 3906973

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