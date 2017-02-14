به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، مطابق روال پنجشنبههای هر هفته برنامه نغمه عشاق این هفته با قرائت زیارت پرفیض عاشورا، مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت محمد باقر ربیعی آغاز و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی ادامه مییابد.
ویژه برنامه هفتگی «نغمه عشاق» این هفته نیز با حضور شهروندان و خانواده معظم شهدا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس برگزار میشود.
در مراسم این هفته ضمن قرائت فرازهایی از وصایای شهدا، با اهدای لوح تقدیر از خانوادههای معظم شهیدان دفاع مقدس امیرحسین برقانی و بهمن نصیری و خانواده شهید مدافع حرم مرتضی کریمی تجلیل خواهد شد.
گفتنی است این مراسم هر هفته از ساعت ۷ تا ۸:۳۰ در فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان برگزار میشود وعلاقمندان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.
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