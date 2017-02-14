  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

با هدف تجلیل از خانواده شهدای منطقه هشت:

«نغمه عشاق» میزبان خانواده شهید مدافع حرم مرتضی کریمی می‌شود

«نغمه عشاق» میزبان خانواده شهید مدافع حرم مرتضی کریمی می‌شود

ویژه‌برنامه «نغمه عشاق»، مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای منطقه هشت و تکریم خانواده‌های شهدای مدافع حرم مطابق هر هفته، پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، مطابق روال پنجشنبه‌های هر هفته برنامه نغمه عشاق این هفته با قرائت زیارت پرفیض عاشورا، مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت محمد باقر ربیعی آغاز و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی ادامه می‌یابد.

ویژه برنامه هفتگی «نغمه عشاق» این هفته نیز با حضور شهروندان و خانواده معظم شهدا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در مراسم این هفته ضمن قرائت فرازهایی از وصایای شهدا، با اهدای لوح تقدیر از خانواده‌های معظم شهیدان دفاع مقدس امیرحسین برقانی و بهمن نصیری و خانواده شهید مدافع حرم مرتضی کریمی تجلیل خواهد شد.

گفتنی است این مراسم هر هفته از ساعت ۷ تا ۸:۳۰ در فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود وعلاقمندان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.

کد مطلب 3907016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها